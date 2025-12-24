Vicem Bỉm Sơn vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Ngày 24-12, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Vicem Bỉm Sơn) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, công tác công đoàn; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn năm 2025.

Trong bối cảnh ngành xi măng tiếp tục gặp khó khăn do cung vượt quá cầu, giá một số loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, áp lực cạnh tranh về giá gay gắt... Bám sát thị trường, Vicem Bỉm Sơn đã điều hành hoạt động một cách chủ động và linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất, tiêu thụ và mua sắm, quản lý tồn kho để xây dựng các phương án chạy lò bảo đảm ổn định, an toàn, hiệu quả; tối ưu vận hành để giảm chi phí, định mức tiêu hao, đặc biệt là nhiệt năng, điện năng. Cùng với đó, công ty tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các chương trình đổi mới sáng tạo, số hóa trong sản xuất; tăng cường sử dụng các loại nguyên, nhiên liệu thay thế (rác thải, bùn thải) và tro, xỉ, thạch cao nhân tạo trong sản xuất clinker, xi măng để tiết giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, giúp giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và góp phần bảo vệ môi trường.

Q.Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn Lê Huy Quân phát biểu tại Hội nghị tổng kết.

Với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn và sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo trong điều hành, thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Vicem Bỉm Sơn đã đạt được kết quả sản xuất, kinh doanh khả quan, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch năm 2025; việc làm, thu nhập và đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động được đảm bảo.

Năm 2025, sản lượng sản xuất clinker của công ty ước đạt 2,846 triệu tấn, bằng 101,6% so cùng kỳ; tổng sản lượng xi măng nghiền tại nhà máy ước đạt 3,072 triệu tấn, hoàn thành 102,3% so với kế hoạch, bằng 101,8% so với cùng kỳ; tổng sản phẩm tiêu thụ ước đạt trên 4,045 triệu tấn, bằng 106,6% so với cùng kỳ, trong đó, sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa ước tăng 0,7% so với kế hoạch và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024; tổng doanh thu của Vicem Bỉm Sơn đạt trên 3.696 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 48,2 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 117,9 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2026, Vicem Bỉm Sơn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh bảo đảm tính khả thi và sát thực tế với mục tiêu sản xuất 2,918 triệu tấn clinke, tăng 2,5%; tổng sản lượng tiêu thụ đạt trên 4,289 triệu tấn, tăng 6% so thực hiện năm 2025.

Ông Lê Hữu Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn phát biểu tại Hội nghị tổng kết.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, Vicem Bỉm Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy và phương thức quản lý, nâng cao tinh thần chủ động, linh hoạt trong điều hành; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2026.

Nguyễn Lương