Dược phẩm Tâm Bình – Thương hiệu của những sản phẩm “quốc dân” chăm sóc sức khỏe

Trong tủ thuốc của nhiều gia đình Việt, ta dễ dàng bắt gặp những hộp Viên khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Mỡ máu Tâm Bình – những sản phẩm quen thuộc đã trở thành “bạn đồng hành” giúp hàng triệu người cải thiện sức khỏe.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng nhớ: 15 năm các sản phẩm của Dược phẩm Tâm Bình đồng hành cùng sức khỏe người Việt. Nhiều người gọi Tâm Bình là “thương hiệu của những sản phẩm quốc dân” vì sản phẩm của Tâm Bình được phân phối rộng khắp toàn quốc, chất lượng tốt, hiệu quả cao và giá thành hợp lý, được đông đảo người dân tin dùng.

Chất lượng sản phẩm làm nên thương hiệu

Với mong muốn giúp người bệnh cải thiện sức khỏe và tìm lại niềm vui sống, năm 2010, dược sĩ Lê Thị Bình đã sáng lập Dược phẩm Tâm Bình. Phát huy tinh hoa Y học cổ truyền kết hợp với công nghệ bào chế hiện đại, Tâm Bình đã cho ra đời những sản phẩm đầu tiên như: Viên khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Viên gout Tâm Bình...

Nhờ hiệu quả rõ rệt và giá thành hợp lý, các sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận. Hiệu ứng lan tỏa tự nhiên, người này mách người kia, Tâm Bình ngày càng được nhiều người biết tới. Có thời điểm, người dân xếp hàng dài trước nhà thuốc Tâm Bình để mua Viên khớp, Đại tràng. Các phương tiện truyền thông liên tục nhắc đến Tâm Bình, cho thấy sức hút của một thương hiệu dược được người tiêu dùng tin chọn.

Tâm Bình có đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Thành công của những sản phẩm đầu tiên đã tạo nền tảng vững chắc để Tâm Bình tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm nhiều sản phẩm như Mỡ máu Tâm Bình – hỗ trợ giảm mỡ máu, mỡ gan, Viganam Tâm Bình – hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới, Bổ gan Tâm Bình – hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan, An thần ngủ ngon Tâm Bình – hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, giúp dễ ngủ, ngủ ngon... Kết hợp các dược liệu quý của Y học cổ truyền với các tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài, được cấp bằng sáng chế của châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, các sản phẩm có hiệu quả vượt trội, nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng.

Tiếp nối thành công, Tâm Bình đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động như: Sâm nhung đại bổ Tâm Bình, Hồng sâm Linh chi Táo đỏ Tâm Bình, nước uống Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình, Kế sữa Đông trùng Tâm Bình... đáp ứng nhu cầu bồi bổ, tăng cường sức khỏe của người dân.

Sản phẩm uy tín, người dân tin dùng

Hàng loạt giải thưởng uy tín như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Sản phẩm vàng Việt Nam... đã khẳng định chất lượng và niềm tin của người tiêu dùng dành cho các sản phẩm của Tâm Bình. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường dược phẩm tồn tại hàng giả, hàng kém chất lượng, các sản phẩm của Tâm Bình càng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người bệnh.

Sản phẩm của Tâm Bình được khách hàng tin dùng suốt 15 năm qua.

15 năm qua, rất nhiều người sử dụng sản phẩm của Tâm Bình đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Đại tá Phạm Quy, nguyên Trưởng phòng Tham mưu – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an là trường hợp điển hình. Ông bị bệnh đại tràng co thắt suốt 45 năm, chữa nhiều cách nhưng không đỡ. Nhờ uống Đại tràng Tâm Bình, ông đã ổn định bệnh, không còn đau bụng, đi ngoài.

Từ niềm cảm kích chân thành, ông đã gửi tặng Dược phẩm Tâm Bình những vần thơ giản dị mà xúc động, như nói hộ tiếng lòng của nhiều người bệnh đã tìm lại được sức khỏe nhờ những sản phẩm chất lượng của công ty:

Luôn đặt chất lượng hàng đầu

Đại tràng, viêm khớp bị lâu cũng lành

Men gan, mỡ máu giảm nhanh

Top 5 Đông dược vinh danh Tâm Bình

Người dân trên đất nước mình

Ai dùng sản phẩm Tâm Bình cũng khen

Đinh Thùy