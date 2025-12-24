Nghiêm túc thực hiện công bố thông tin giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 22895/UBND-CNXDKH ngày 23/12/2025 yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường, nghiêm túc thực hiện việc công bố thông tin giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác và sát với diễn biến thị trường, phục vụ hiệu quả công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 11923/SXD-KTVL ngày 21/12/2025 của Sở Xây dựng về việc đề nghị chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công bố thông tin giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, Sở Xây dựng đã thực hiện công bố thông tin giá VLXD theo quy định, góp phần hỗ trợ các chủ đầu tư trong lập và quản lý chi phí xây dựng. Tuy nhiên, qua phản ánh của doanh nghiệp và chủ đầu tư, việc công bố giá vẫn còn một số hạn chế như chưa sát giá thị trường tại một số thời điểm; mỏ đã công bố giá nhưng không bán hoặc không còn trữ lượng; thông tin do chủ mỏ và UBND cấp xã cung cấp chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, công bố giá.

Để khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ mỏ VLXD định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý gửi báo cáo về Sở Xây dựng và UBND cấp xã nơi có mỏ, trong đó nêu rõ giá bán, hóa đơn thuế GTGT, trữ lượng còn lại, công suất khai thác và kế hoạch khai thác thời gian tiếp theo; trường hợp mỏ không đủ điều kiện hoạt động phải báo cáo cụ thể.

UBND các xã, phường được giao thành lập đoàn khảo sát thông tin giá VLXD, tổ chức khảo sát trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 18 của tháng cuối quý, tổng hợp kết quả gửi về Sở Xây dựng kèm biên bản khảo sát. Các ban quản lý dự án chuyên ngành và chủ đầu tư có trách nhiệm thu thập thông tin giá VLXD từ nhà thầu, gửi về Sở Xây dựng định kỳ để làm căn cứ công bố giá.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng lấy ý kiến Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Đá Thanh Hóa trong quá trình công bố thông tin giá VLXD; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường định kỳ công bố trữ lượng, công suất khai thác còn lại của các mỏ khoáng sản đang hoạt động.

Công an tỉnh và Thuế tỉnh Thanh Hóa được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không xuất hóa đơn thuế GTGT, xuất hóa đơn không đúng với giá bán thực tế, góp phần bảo đảm minh bạch thị trường VLXD và hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

LP