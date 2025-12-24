Kỷ nguyên mới của giao thông xanh đang được khởi đầu từ Phú Quốc

Phú Quốc vừa khởi công tuyến tàu điện đô thị LRT đầu tiên, và tiến độ hoàn thành dự kiến chỉ hơn một năm để đón APEC 2027. Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho việc đưa loại hình giao thông công cộng hiện đại, đẳng cấp quốc tế vào Việt Nam.

Dự kiến đến hết tháng 12/2025, đặc khu Phú Quốc sẽ đón 8,4 triệu lượt khách du lịch, gấp gần 10 lần chỉ trong một thập kỷ (850.000 lượt khách năm 2015). Lượng khách du lịch đến Phú Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân trong những năm tới. Đứng trước sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân, đặc biệt tạo áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị hiện tại, Phú Quốc không thể theo lối mòn cũ. Đó là lý do tuyến tàu điện đô thị LRT kết nối Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC được xác định như một giải pháp đột phá.

Giải pháp đột phá cho môi trường

LRT là mô hình đã được áp dụng mạnh mẽ ở nhiều đô thị du lịch, sáng tạo trên thế giới, như Singapore, Dubai. Loại hình này được lựa chọn để kiểm soát tăng trưởng phương tiện cá nhân, giảm phát thải, bảo đảm khả năng kết nối nhanh giữa sân bay, trung tâm đô thị, các khu du lịch và điểm tổ chức sự kiện lớn. Đối với Phú Quốc, hòn đảo sở hữu hệ sinh thái thiên phú, việc phát triển giao thông công cộng xanh mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ môi trường và cảnh quan tự nhiên.

Tàu điện đô thị LRT tại Phú Quốc được thiết kế đi ngầm, đi mặt đất và đi trên cao, kiến tạo trục giao thông thông minh.

LRT vận hành bằng điện thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Theo Hiệp hội Vận tải Công cộng Hoa Kỳ (APTA), một đoàn tàu chạy điện phát thải carbon monoxide và hydrocarbon thấp hơn gần 99% trên mỗi dặm vận hành so với ô tô cá nhân, qua đó góp phần đáng kể vào việc cải thiện chất lượng không khí và giảm áp lực môi trường tại các đô thị. Do đó tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 9.000 tỷ đồng không chỉ được đầu tư để phục vụ APEC 2027, mà còn là tiền đề cho việc mở rộng loại hình này xuyên suốt hòn đảo, mở ra kỷ nguyên mới về giao thông xanh Phú Quốc.

Thân thiện và an toàn với phát triển du lịch

Không chỉ phục vụ giao thông, LRT còn góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch vì năng lực vận chuyển lớn và mức độ an toàn lớn hơn so với phương tiện cá nhân hay xe bus. Tuyến tàu điện LRT giai đoạn 1 sở hữu chiều dài gần 18 km, kết nối trực tiếp từ sân bay đến Trung tâm Hội nghị APEC, tổ hợp khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp Nam đảo chỉ trong 20 phút. Đặc biệt với tốc độ tối đa lên tới 100 km/h và sử dụng tàu 3 toa, công suất tối đa có thể đạt tới 4.500 khách/giờ. Như vậy, LRT đang nâng cao hình ảnh Phú Quốc như một điểm đến hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp.

Phú Quốc đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh toàn diện, với mục tiêu trở thành đô thị không phát thải đầu tiên của Việt Nam.

Tạo hình mẫu một “điểm đến đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư”

Tại APEC 2027, Phú Quốc sẽ đại diện Việt Nam đón tiếp hàng nghìn đại biểu, từ lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên, các bộ trưởng, quan chức cấp cao, cộng đồng doanh nghiệp cho tới lực lượng truyền thông toàn cầu.

Phú Quốc đang trở thành hòn đảo của những điều “duy nhất” như hòn đảo duy nhất có 2 màn trình diễn pháo hoa mỗi đêm.

Trong tổng thể các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tuyến tàu điện đô thị LRT giữ vai trò là một cấu phần quan trọng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ của Phú Quốc, đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức sự kiện quốc tế lớn. Vượt ra ngoài ý nghĩa của một dự án giao thông, LRT – cùng với các công trình APEC sẽ trở thành “hình ảnh nhận diện mới” của Phú Quốc, quảng bá mạnh mẽ thông điệp về một trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc tế.

