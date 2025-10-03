Cùng nhau tái thiết cuộc sống sau lũ

Từ ngày 2/10, mưa đã tạnh, trời quang, mực nước trên các sông, suối giảm. Tại các vùng “rốn” lũ như Nông Cống, Tượng Lĩnh, Cẩm Thủy, Hoằng Thanh... nhịp sống dần trở lại bình thường. Chính quyền cơ sở cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc, vật dụng, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống.

Thôn Kén, xã Tượng Lĩnh - nơi được xem là “túi đựng nước”, vùng “rốn lũ” của huyện Nông Cống cũ, nên năm nào cũng vậy, cứ mưa thì đây là thôn đầu tiên trong xã bị ngập lụt, chia cắt. Từ trong lũ dữ, người dân đã nắm chặt tay nhau để vượt qua hoạn nạn bằng tình người, bằng những bài học được đánh đổi qua năm tháng chống chọi với thiên tai, để hồi sinh.

Ngay trong đêm 29/9, khi “cơn đại hồng thủy” đến một cách đột ngột, người dân trong thôn đã chủ động lập nhóm, nhà nọ gọi nhà kia, cùng nhau kê tài sản lên cao để giảm thiểu đến mức nhất thiệt hại. Người dân tự phân công nhau nhà nọ để ý nhà kia, nhà ai không liên lạc được thì thanh niên sang tận nơi hỏi han, giúp đỡ; con em ở xa thì kêu gọi các ngành chức năng, gửi danh sách từng hộ neo đơn, ở khu vực vùng sâu cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng vào tận nơi hỗ trợ... Cứ thế họ dựa vào nhau chống chọi với lũ dữ.

Ông Lê Bá Bính ở thôn Kén, xã Tượng Lĩnh mang những bì lúa bị ngâm trong nước, đã nảy mầm ra phơi.

Chiều 2/10, nắng đã hửng, ông Lê Bá Bính ở thôn Kén, xã Tượng Lĩnh lôi mấy bì lúa bị ngâm trong nước, đã nẩy mầm với mùi chua ngai ngái ra phơi. Vừa cơi lúa ra phơi, ông Bính nói: “Năm nào cũng lũ nên quen rồi... Công sức cả một vụ mùa coi như mất, nhà làm nông nhưng năm nay lại phải đi mua lúa về ăn rồi. Lũ rút, tôi sẽ cùng các con bắt tay ngay vào dọn dẹp nhà cửa, làm lại đất để trồng lại vườn rau, nuôi thêm con gà... Những ngày ngập lụt vừa qua, chúng tôi rất xúc động, ấm lòng vì sự quan tâm, chia sẻ, tặng quà động viên từ chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, nhà hảo tâm".

Cũng trong ngày 2/10, ở các thôn xóm của các xã Thắng Lợi, Nông Cống, Trung Chính..., người dân đều đang khẩn trương, tất bật dọn dẹp. Các gia đình hối hả mang cuốc, xẻng, chổi ra dọn bùn đất.

Trong những con ngõ nhỏ, lớp bùn dày tới gần nửa mét, trộn lẫn rác, từng đoàn người tất bật cào, vét, gom bùn rác thành những đống lớn bên vệ đường chờ đưa về nơi tập kết.

Anh Lê Đình Bốn, người dân thôn Bắc Giang, xã Nông Cống, cho biết: “Mấy đêm mất ngủ, tầng 1 nhà tôi bị ngập hết. Nước lũ tràn vào nhanh lắm, đồ đạc chẳng kịp di chuyển gì cả. Giờ thì hỏng hết: tủ lạnh, tivi, bàn ghế... Thứ nào còn dùng được thì rửa sạch, còn lại coi như mất trắng. Do nước lũ dâng ngập, mang theo nhiều rác bẩn, bùn đất, nên sau khi dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đồ đạc, tôi cũng sẽ thau chùi lại bể chứa nước ăn của gia đình để bảo đảm vệ sinh, đưa vào sử dụng lại”.

“Qua trận lũ này tôi thấy, hạnh phúc được hiểu một cách đơn giản thôi, là bình an cho người thân, là ngôi nhà để ở, là nguồn nước sạch để sinh hoạt, ruộng vườn cây cối xanh tươi, đơm hoa kết trái. Trải qua cơn lũ lịch sử, những ngày, chúng tôi cảm nhận rõ được sự sẻ chia, đùm bọc của bà con láng giềng, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Cuộc “hồi sinh” nơi “rốn lũ” sẽ bắt đầu với tình nghĩa xóm giềng và niềm tin vào tương lai phía trước” - anh Bốn gửi gắm.

Dọc các tuyến đường, các thôn xóm của xã Hoằng Giang dễ dàng bắt gặp cảnh người dân sửa chữa lại nhà. Ông Đặng Minh Luyến ở thôn Phượng Mao, cho biết: “Căn nhà 2 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi sản xuất, kinh doanh. Tầng 1 làm nơi chứa vật liệu làm nghề mộc, tầng 2 là nơi sinh hoạt, ăn ở của cả gia đình. Trong cơn lốc xoáy chỉ diễn ra tầm mấy phút đã cuốn phăng mái tôn phía trên nhà; máy giặt, điều hoà và nhiều vật dụng trong nhà cũng bị bóp méo, hư hỏng nặng.

Mấy ngày nay, trời mưa, nước cứ thế chảy thẳng vào tầng 2, gia đình tôi không có chỗ để sinh hoạt. Trưa 1/10, nhân lúc trời ngớt mưa, tôi đã phải tranh thủ đi thuê máy phát điện (vì cả khu vực hiện đang mất điện), mua vật liệu về sửa gấp mát tôn. Trước mắt là sửa sang ổn định chỗ ở, còn những việc khác tính sau. Tôi tin rồi mọi việc sẽ sớm ổn thôi!...”.

Tương tự, trưa 2/10, ở “rốn” lũ xã Ngọc Lặc, anh Hoàng Trọng Hùng dẫn chúng tôi vào sâu bên trong căn phòng còn sâm sấp nước đến mắt cá chân, bùn đất đặc quánh, đỏ ngầu, anh Hùng cho biết: "Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt lụt do ảnh hưởng bão số 10 những ngày vừa qua, cả thôn chìm trong biển nước. Vào giai đoạn cao điểm, con đường bê tông chạy dọc thôn cũng chìm sâu trong nước gần 2m, hầu hết các hộ dân phải đi lại bằng thuyền. Cơn lũ này đã làm mọi vật dụng trong gia đình, lương thực, thực phẩm bị hư hỏng, không còn gì nữa... Nhưng tự nhủ mình phải vượt lên tất cả để khắc phục, ổn định cuộc sống, động viên các con học hành”.

Dù còn nhiều khó khăn và thời gian để khắc phục những hư hại, tổn thất do lũ, lụt gây ra, nhưng bằng ý chí, nghị lực của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhịp sống đang dần trở lại. Trong lũ, còn có cả phù sa!

Khánh Phương