Nổ ở trung tâm thủ đô Oslo của Na Uy, cảnh sát ban bố cảnh báo khẩn cấp

Tối 23/9 (giờ địa phương, tức sáng 24/9 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Na Uy đã ban bố cảnh báo khẩn cấp sau khi xảy ra một vụ nổ gần khu vực Bislett, trung tâm thủ đô Oslo.

Cảnh sát Na Uy. (Nguồn: WSJ)

Vụ việc được ghi nhận vào khoảng 20h43 (giờ địa phương, tức 1h43 theo giờ Việt Nam).

Nhân chứng cho biết họ nghe thấy “một tiếng nổ lớn” và nhìn thấy một người đàn ông đội mũ trùm đầu chạy khỏi hiện trường.

Cảnh sát phát hiện thêm vật liệu nổ tại khu vực này, đồng thời phong tỏa rộng rãi khu vực để lực lượng kỹ thuật gỡ bom và các đội ứng cứu làm nhiệm vụ. Nhiều tuyến đường bị đóng, giao thông và dịch vụ tàu điện bị gián đoạn.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay mức độ thiệt hại, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Theo TTXVN