Ninh Bình lập kỷ lục bất bại 35 trận; Man City hạ gục Liverpool 3-0

GĐKT Vũ Tiến Thành giữ lời hứa “ bò dưới sân” sau bàn gỡ hòa nghẹt thở của HAGL; Mbappe im tiếng, Real Madrid bị Rayo Vallecano cầm hòa 0-0; PSG thắng nghẹt thở Lyon nhờ bàn ấn định phút 90+5... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (10/11).

Ninh Bình lập kỷ lục bất bại 35 trận, SL Nghệ An và Hải Phòng cùng giành 3 điểm quan trọng

Vòng 11 V.League 2025/26 chứng kiến những diễn biến kịch tính, trong đó Ninh Bình tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại CA TP.HCM 4-3 ngay trên sân Thống Nhất, qua đó nối dài chuỗi bất bại lên con số 35 - kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trận thắng CA TP.HCM ở vòng 11 giúp Ninh Bình có trận bất bại thứ 35. Ảnh: Ninh Bình FC.

Bàn thắng của Hải Đức, Hoàng Đức, Gustavo Henrique và bàn phản lưới của Quang Hùng giúp đội bóng Cố đô vững ngôi đầu với 27 điểm.

Ở các trận đấu khác, SL Nghệ An có chiến thắng 2-1 trước Becamex TPHCM nhờ cú đúp của Reon Moore, tạm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Hải Phòng dễ dàng vượt qua SHB Đà Nẵng 3-1 trên sân nhà với các pha lập công của Tiến Dụng, Joel và Friday, qua đó vươn lên vị trí thứ 3, kém Ninh Bình 7 điểm. Đà Nẵng tiếp tục lún sâu cuối bảng với vỏn vẹn 7 điểm sau 11 vòng đấu.

GĐKT Vũ Tiến Thành giữ lời hứa “bò dưới sân” sau bàn gỡ hòa nghẹt thở của HAGL

Trận HAGL hòa Thanh Hóa 1-1 ở vòng 11 V-League 2025/26 trở thành tâm điểm mạng xã hội khi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành có màn ăn mừng “bò dưới sân” gây sốt.

Ông Vũ Tiến Thành giữ lời hứa khi Quang Kiệt ghi bàn lần đầu trong sự nghiệp.

Ông Thành tiết lộ từng trêu trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt rằng nếu anh ghi bàn, ông sẽ bò dưới sân - và đã giữ đúng lời hứa khi Kiệt ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+10. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ cao 1m95 này.

Sự phấn khích của GĐKT Vũ Tiến Thành.

HLV Lê Quang Trãi cho biết HAGL đã may mắn giữ lại 1 điểm và đánh giá cao sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ như Quang Kiệt, Trung Kiên - những nhân tố hứa hẹn cho U23 Việt Nam và SEA Games 33.

Man City hạ gục Liverpool 3-0, Pep Guardiola mừng trận đấu thứ 1.000

Man City có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Dù Haaland sút hỏng phạt đền đầu trận, anh vẫn mở tỷ số ở phút 29, trước khi Nico Gonzalez và Jeremy Doku lập công, ấn định thắng lợi đậm cho đội chủ sân Etihad.

Haaland chứng minh anh vẫn là trung phong hay nhất thế giới hiện tại.

Liverpool chơi bế tắc, bị VAR tước bàn thắng của Van Dijk và nhận thêm hai bàn thua do sai lầm cá nhân. Trận đấu cũng đánh dấu cột mốc trận thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện của Pep Guardiola.

Bảng xếp hạng Premier League.

Với 22 điểm, Man City tạm vươn lên vị trí thứ hai, kém Arsenal 4 điểm, trong khi đương kim vô địch Liverpool rơi xuống thứ 8.

PSG thắng nghẹt thở Lyon nhờ bàn ấn định phút 90+5

PSG giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Lyon ở vòng 12 Ligue 1. Warren Zaïre-Emery mở tỷ số sớm sau pha kiến tạo của Vitinha, trước khi Moreira gỡ hòa cho Lyon. Kvaratskhelia giúp PSG tái lập thế dẫn bàn, nhưng Maitland-Niles tận dụng sai lầm của thủ môn Chevalier để san bằng 2-2 đầu hiệp hai.

Lee Kang-in kiến tạo giúp Joao Neves ghi bàn quyết định. Ảnh: Reuters.

Khi trận đấu tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, Tagliafico nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ, mở ra cơ hội cho PSG. Phút 90+5, Joao Neves bật cao đánh đầu ghi bàn quyết định từ đường chuyền của Lee Kang-in, mang về 3 điểm quý giá giúp PSG vươn lên ngôi đầu bảng Ligue 1 với 2 điểm nhiều hơn Marseille.

Mbappe im tiếng, Real Madrid bị Rayo Vallecano cầm hòa 0-0

Real Madrid bất lực trong việc ghi bàn và phải chia điểm 0-0 trên sân Vallecas ở vòng 12 La Liga.

Mbappe “tịt ngòi” hai trận liên tiếp. Ảnh: RMCF

Dù tung ra đội hình mạnh với Mbappe, Vinicius và Bellingham, “Kền kền trắng” gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing quyết liệt của Rayo Vallecano. Thủ môn Augusto Batalla có ngày thi đấu xuất sắc, liên tiếp cản phá các pha dứt điểm của Arda Guler, Raul Asencio và Mbappe.

HLV Xabi Alonso tăng cường tấn công bằng việc tung Militao vào sân, song Real vẫn không thể tạo đột biến. Đây là trận thứ hai liên tiếp Mbappe “tịt ngòi”, khiến Real Madrid đánh rơi hai điểm quan trọng và bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với Barcelona trong cuộc đua ngôi đầu La Liga.

