Những suất ăn miễn phí lan tỏa yêu thương của Đoàn thanh niên xã Cẩm Thủy

Những suất ăn miễn phí được đoàn viên, thanh niên xã Cẩm Thủy và các nhà hảo tâm tự tay nấu, rồi trao tận tay người dân ở các địa bàn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 5 là nguồn động viên để người dân vững vàng vượt qua khó khăn trước mắt.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, Đoàn thanh niên xã Cẩm Thủy đã kêu gọi các nhà hàng, các nhóm thiện nguyện hỗ trợ, đóng góp kinh phí để nấu những suất cơm miễn phí trao tận tay cho cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 5.

Để chuẩn bị bữa cơm trưa cho người dân vùng bị ngập lụt, các đoàn viên thanh niên cùng lực lượng chức năng xã Cẩm Thủy đã dậy từ sáng sớm. Người lo đi chợ, người nhặt rau, nhóm khác tất bật đứng bếp.

Đến trưa, 150 suất cơm nóng hổi được đóng hộp cẩn thận, gấp rút chuyển lên các phương tiện để trao tận tay cho những gia đình bị ngập lụt.

Đoàn viên thanh niên mang từng suất cơm đến trao tận tay những gia đình bị cô lập.

Những suất cơm được đoàn viên thanh niên trao tận tay người dân vùng bị ngập lụt.

Cầm trên tay suất cơm nóng hổi, bà Nguyễn Thị Du, thôn Tân An chia sẻ: “Những suất cơm đầy đủ đầy thịt cá, canh rau ấm áp tình người được trao đến chúng tôi giữa lúc mưa bão ngập lụt chính là nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để chúng tôi vững vàng vượt qua khó khăn trước mắt”.

Dự kiến trong chiều nay đoàn viên, thanh niên trong xã sẽ tiếp tục nấu thêm 200 suất cơm để hỗ trợ người dân

Nhóm PV Thời sự