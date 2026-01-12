Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 16 xã miền núi

Ngày 12/1, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 16 xã miền núi.

Quang cảnh hội nghị giám sát tổ chức tại xã Quan Sơn.

Theo báo cáo tại các buổi giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, các địa phương đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách, theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại từng thôn, bản, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Lãnh đạo xã Quan Sơn báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử.

Đến nay, 16 xã đã thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử, gồm Ủy ban Bầu cử xã, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử; bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử.

Việc tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho các thành viên tham gia công tác bầu cử được triển khai đồng bộ, với nhiều hình thức phù hợp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan.

Các xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử.

Cấp ủy, chính quyền các xã cũng đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Lãnh đạo xã Thiết Ống báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử.

Tại các buổi giám sát, thành viên đoàn đã trao đổi, hướng dẫn các xã giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, kiến nghị một số giải pháp để tổ chức các nhiệm vụ liên quan đến công tác giới thiệu nhân sự bầu cử, cách thức tổ chức, điều hành hội nghị hiệp thương...

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy 16 xã trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì vậy các địa phương sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là cấp ủy, chính quyền các xã phải lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm công tác bầu cử đúng số lượng, đúng thành phần, cơ cấu theo quy định.

Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát tại xã Quan Sơn.

Đối với quy trình giới thiệu người ứng cử, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ các xã chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, quy định, đặc biệt là các bước hiệp thương, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri.

Những địa phương chưa hoàn thành quy trình giới thiệu người ứng cử cần khẩn trương hoàn thành, đồng thời đôn đốc người ứng cử chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bảo đảm chất lượng cho hiệp thương lần thứ hai. Sau hiệp thương, tham mưu tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đúng quy định.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực của người ứng cử, bảo đảm đúng cơ cấu, tỷ lệ theo quy định như tỷ lệ nữ, người trẻ, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số; lựa chọn, bố trí cán bộ tham gia các tổ bầu cử có đủ năng lực, nhanh nhẹn, trách nhiệm.

Liên quan đến điều kiện tổ chức bầu cử ở cơ sở, đồng chí lưu ý các địa phương rà soát kỹ việc xác định khu vực bỏ phiếu, nhất là ở các thôn, bản vùng khó khăn, bảo đảm thuận lợi nhất cho Nhân dân đi bầu cử; tổng hợp, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc để Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét, hỗ trợ.

"Tất cả các mốc thời gian đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia quy định rõ, các địa phương phải theo dõi sát sao, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, rộng khắp, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân", đồng chí Mai Văn Hải yêu cầu.

Cẩm Thơ