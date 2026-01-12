Hotline: 0822.173.636   |

Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế ký kết quy chế phối hợp công tác

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)
Chiều 12/1, Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan. Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đồng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế, tập trung vào các nội dung phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân; phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm y tế khu vực phòng thủ; phối hợp trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực y tế quân - dân y; cơ chế tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và sơ kết.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai cơ quan thống nhất đánh giá việc ký kết Quy chế là cơ sở quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

#Bộ chqs tỉnh #phối hợp #Sở y tế #Ban thường vụ tỉnh ủy #Giám đốc sở

