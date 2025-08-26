Cứu vớt kịp thời 10 công nhân bị rơi xuống suối tại xã Sao Vàng

... đến giữa dòng nước siết, cả 10 người đã bị nước cuốn trôi một đoạn. Rất may, nhờ có lực lượng chức năng xã Sao Vàng được phân công túc trực 24/24h nên cả 10 người đều được cứu an toàn.

Lực lượng chức năng xã Sao Vàng hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 5.

Thông tin từ xã Sao Vàng, vào khoảng 17h30 phút, ngày 25/8, trên địa bàn xã có đoàn công nhân ở thôn Ba Ngọc gồm 10 người đi làm về, do đoạn đường cách nhà văn hóa thôn khoảng 700m có đoạn đập bai nước ngập sâu nên nhóm công nhân đã gửi lại xe máy tại nhà dân và dùng bè luồng để đi qua.

Tuy nhiên, đến giữa dòng, do nước chảy siết khiến cả 10 người bị ngã xuống nước và bị cuốn trôi một đoạn. Rất may, nhờ có lực lượng chức năng của xã được phân công túc trực 24/24h nên cả 10 người đều được cứu vớt kịp thời, vài người bị thương nhẹ và xây xát ngoài da. Hiện tại,10 công nhân đã về nhà an toàn.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa, bão, UBND xã Sao Vàng đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai các phương án ứng phó; tổ chức trực 24/24h, đặc biệt là tại các tuyến đường, các ngầm tràn bị ngập, nắm bắt kịp thời, tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đất.... đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhóm PV Thời sự