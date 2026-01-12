Các địa phương tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời công tác bầu cử

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú và Hoằng Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời công tác bầu cử.

Chiều 12/1, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú và Hoằng Giang.

Tại buổi giám sát, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi Trung ương và tỉnh ban hành chủ trương, Đảng ủy các xã Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời công tác bầu cử.

Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, tổ tham mưu, giúp việc; phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, tiếp nhận và xem xét hồ sơ người ứng cử được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp, Đảng ủy các xã cũng đã tăng cường công tác giám sát thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Trên cơ sở ý kiến và các đề xuất của các địa phương, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã chủ động, kịp thời, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong thời gian tới, các xã cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao, tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Trong đó, cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kip thời các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, những vướng mắc, phát sinh trong thực tế để kịp thời có hướng khắc phục, đảm bảo cho các bước tiếp theo được thực hiện theo đúng tiến độ.

