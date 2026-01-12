Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ tham gia lần đầu

Tại buổi giám sát, đại diện các xã, phường đề nghị cấp trên quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ tham gia lần đầu.

Chiều 12/1, Đoàn giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 10 phường, xã: Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn, Các Sơn, Trường Lâm.

Theo báo cáo được trình bày tại buổi giám sát, đến nay cấp ủy, chính quyền các phường, xã trên đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, ban hành đầy đủ các kế hoạch, quyết định, văn bản triển khai công tác bầu cử theo đúng hướng dẫn của Luật, các nghị định về công tác bầu cử và hướng dẫn của cấp trên...

Công tác tuyên truyền được các địa phương triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền cơ bản bám sát các quy định. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng thành phần, cơ cấu theo quy định.

Các địa phương đã tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri, cập nhật biến động dân cư, chuẩn bị cơ sở vật chất và khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định; đồng thời chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế, phòng chống cháy nổ...

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, các xã, phường đề nghị cấp trên ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ tham gia lần đầu; tăng cường hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri đông. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý cư trú, cập nhật dữ liệu cử tri và bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.

Các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, phân tích một số hạn chế, trên cơ sở đó hướng dẫn, đề xuất một số giải pháp để các xã, phường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, yêu cầu cao, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các phường, xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, rà soát tiến độ từng phần việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian và trách nhiệm. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống Nhân dân, tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai, góp phần tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

