Hướng đến thứ hạng cao hơn

Tỉnh Thanh Hóa đã bổ sung thêm một gam màu sáng trên bức tranh giải ngân vốn đầu tư công cả nước với thứ hạng khá cao.

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh đạt gần 24.749 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/12/2025 giá trị giải ngân đạt gần 17.842 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của Thanh Hóa đạt 117,4%, xếp thứ 4 trong số 34 tỉnh, thành phố.

Con số này cho thấy tinh thần nhập cuộc nghiêm túc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư công trong tổng quan phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, và đã có nỗ lực rất lớn, chỉ đạo, điều hành quyết liệt.

Tuy nhiên, theo báo cáo của lãnh đạo Sở Tài chính tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 diễn ra cách đây 1 tháng, dù tỷ lệ giải ngân của cả tỉnh xếp thứ hạng cao, song vẫn chưa đạt như kỳ vọng đề ra, tỷ lệ giải ngân chung của cả tỉnh thấp hơn mục tiêu đề ra tại Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là 5,1%. Toàn tỉnh có 66/223 chủ đầu tư giải ngân dưới tỷ lệ giải ngân trung bình của cả tỉnh. Đáng nói, có 18 chủ đầu tư với tổng số vốn còn lại là 5.999 tỷ đồng chưa giải ngân, số vốn này chiếm 72% số vốn còn lại chưa giải ngân toàn tỉnh.

Năm 2026, tổng nguồn kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 13.503 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/12/2025, tỉnh đã giao kế hoạch chi tiết cho danh mục chương trình, dự án và nhiệm vụ đạt 10.805,5 tỷ đồng; số vốn còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện thủ tục để sớm phân bổ trong những tháng đầu năm.

Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và triển khai kế hoạch giải ngân năm 2026 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu năm 2026 các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc phương châm “6 rõ” trong triển khai đầu tư công, đó là: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả, và coi đây là nguyên tắc hành động xuyên suốt để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn kết quả giải ngân với đánh giá thi đua, khen thưởng và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Năm 2026 cũng được tỉnh Thanh Hóa xác định là năm tăng tốc trong điều hành đầu tư công. Vốn đầu tư công tiếp tục được kỳ vọng là động lực quan trọng hàng đầu, một sự kích thích đối với nền kinh tế, tạo dựng những hạ tầng cho phát triển trong những năm tới. Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục và nguồn vật liệu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân, qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Với những gì đặt ra cho thấy tỉnh đang quyết tâm thay đổi thứ hạng, gia nhập tốp 3 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Một mục tiêu biết là không dễ, nhưng là mệnh lệnh chính trị, một sự đầu tư cho tương lai. Các ngành, địa phương phải nhận thức rõ, để ứng xử phù hợp, tháo gỡ nhanh, dứt điểm các vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án đã được chỉ ra trong các báo cáo và hội nghị trong năm 2025, biến quyết tâm thành động lực, hiện thực mục tiêu.

Thái Minh