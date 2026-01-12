Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh: Tập trung xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư

Chiều 12/1, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra việc bố trí tái định cư cho các hộ dân phường Hàm Rồng bị ảnh hưởng bởi dự án đô thị ven sông Hạc.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra bãi rác Đông Nam và nhà máy xử lý rác thải của Công ty Ecotech.

Đến kiểm tra thực tế tại bãi rác Đông Nam và nhà máy xử lý rác thải của Công ty Ecotech tại phường Đông Quang, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại ô chôn lấp rác số 7; Công ty Ecotech có giải pháp đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động của nhà máy xử lý rác thải.

Giao phường Đông Quang phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động để người dân không cản trở việc chở rác thải từ các khu vực thu gom về nhà máy để xử lý; mời đại diện người dân tham gia giám sát quá trình hoạt động của nhà máy xử lý rác để đảm bảo vệ sinh môi trường; có các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực bãi rác và nhà máy xử lý rác thải.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức ngay việc thu gom rác thải trở lại, đưa về nhà máy xử lý, không để rác thải ùn ứ, gây mất vệ sinh môi trường tại các khu dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xây dựng phương án giá thu gom, xử lý rác thải, tạo cơ sở pháp lý để nhà máy xử lý rác thải hoạt động theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra dự án Khu đô thị Xanh do Công ty Cường Thịnh làm chủ đầu tư, thuộc địa bàn phường Hạc Thành.

Kiểm tra dự án Khu đô thị Xanh do Công ty Cường Thịnh làm chủ đầu tư, thuộc địa bàn phường Hạc Thành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung giải quyết ngay những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư, hoàn thành dự án, không để tiếp tục kéo dài. Đặc biệt, cần rà soát, kiểm kê các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra dự án Khu đô thị Bình Minh, thuộc phường Hạc Thành.

Kiểm tra dự án Khu đô thị Bình Minh, thuộc phường Hạc Thành, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phường kiểm kê, rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng; phối hợp với chủ đầu tư là Công ty TNHH Bình Minh triển khai phương án tái định cư cho các hộ theo đúng quy định, không để tiếp tục kéo dài tình trạng “quy hoạch treo” ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra việc bố trí tái định cư cho các hộ dân phường Hàm Rồng bị ảnh hưởng bởi dự án đô thị ven sông Hạc.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, hiện còn gần 400 hộ tại 3 khu phố chưa được bố trí tái định cư, trong đó phố Thành Công đông nhất với 280 hộ. Trong khi đó, mặt bằng tái định cư chỉ bố trí được 128 hộ. Người dân mong muốn sớm được bố trí tái định cư hoặc xem xét điều chỉnh quy hoạch để các hộ được xây dựng, sửa chữa nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của các hộ dân vì bị ảnh hưởng bởi dự án “treo” trong nhiều năm qua; đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ những tồn tại, vướng mắc của dự án Khu đô thị ven sông Hạc; từ đó có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân và vì sự phát triển chung của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Hạc Thành và phường Hàm Rồng nghiên cứu, bố trí quỹ đất phù hợp để đầu tư hạ tầng khu tái định cư tập trung, đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó ưu tiên bố trí cho những dự án đang dang dở, gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng.

Cũng trong chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã đến kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng. Đánh giá cao nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức và những kết quả đạt được của Trung tâm sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động; Bí thư Tỉnh ủy lưu ý bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, phường Hàm Rồng cần quan tâm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ người dân, doanh nghiệp chu đáo nhất, đúng tinh thần chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Minh Hiếu