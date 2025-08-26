Quốc lộ 15 qua Hồi Xuân bị ngập, giao thông tuyến Mường Lát - Quan Hóa về xuôi tạm dừng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, đến trưa 26/8, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 15 qua xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa cũ) vẫn bị ngập sâu, khiến giao thông bị chia cắt. Các phương tiện từ Mường Lát, Quan Hóa (cũ) đi về xuôi phải tạm dừng lưu thông để đảm bảo an toàn.

Phương tiện về xuôi tạm ngừng lưu thông.

Ngay khi nắm tình hình, các lực lượng quản lý đường bộ đã phong tỏa giao thông qua những đoạn đường bị ngập, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Chính quyền địa phương đã phân công lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, ngăn không cho người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Nhiều đoạn đường bị ngập rất sâu.

Lực lượng chức năng cho biết đang phối hợp theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng triển khai phương án khắc phục, khi nước rút sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng để sớm thông tuyến, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo tuyệt đối chấp hành hướng dẫn, không cố tình vượt qua các điểm ngập để phòng tránh rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

