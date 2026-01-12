Phá vỡ tính bảo thủ, trì trệ, thay đổi tư duy, nhận thức nhằm tạo ra sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phá vỡ tính bảo thủ, trì trệ, thay đổi tư duy, nhận thức nhằm tạo ra sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 12/1, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở; Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ cơ sở; các đồng chí trực Đảng cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 2 kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến các tổ chức cơ sở đảng.

Cấp ủy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công tác đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt tình hình để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Tham mưu thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị.

Công tác củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy các cấp thực hiện kịp thời. Các cấp ủy chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ, trọng tâm là quy chế làm việc, các quy định, quyết định, chương trình kiểm tra, giám sát...

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thời gian qua; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn với công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, cần phá vỡ tính bảo thủ, trì trệ, thay đổi tư duy, nhận thức nhằm tạo ra sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối; thường xuyên tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng tình, thống nhất trong tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên môi trường không gian mạng.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng tỉnh thực sự gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu tham mưu trong tình hình mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sinh hoạt chi bộ; triển khai hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo các đoàn thể; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng văn hóa công sở, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hiệu quả những hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tham mưu chiến lược cho sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; 13 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2021-2025); 12 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

