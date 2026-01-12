Tập trung xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt cùng quan điểm: dữ liệu là tài sản, hạ tầng là nền tảng, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn, an ninh dữ liệu là trọng yếu, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên số. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Quốc gia về dữ liệu, tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về dữ liệu, diễn ra vào chiều 12/1.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chủ trì phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng BCĐ: Nguyễn Chí Dũng, Phạm Thị Thanh Trà. Dự phiên họp tại điểm cầu Chính phủ có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên BCĐ Quốc gia về dữ liệu. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước.

Dự phiên họp tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Khẩn trương thành lập BCĐ dữ liệu tại các bộ, ngành, địa phương

BCĐ Quốc gia về dữ liệu được thành lập theo Quyết định số 2319/QĐ-TTg ngày 20/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ và được bổ sung, kiện toàn thành viên tại Quyết định số 2764/QĐ-TTg ngày 19/12/2025.

BCĐ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu.

Các điểm cầu dự phiên họp (ảnh chụp màn hình).

BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành...

Tại phiên họp, BCĐ cho ý kiến về Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của BCĐ; một số vấn đề trọng tâm trong triển khai công tác trên lĩnh vực dữ liệu.

Theo dự thảo kế hoạch, năm 2026 sẽ tập trung vào hoàn thiện thể chế và khung pháp lý về dữ liệu; xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia; nâng cao chất lượng dữ liệu, thúc đẩy khai thác dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia...

Ngoài ra, BCĐ quốc gia về dữ liệu yêu cầu khẩn trương thành lập BCĐ dữ liệu tại các bộ, ngành, địa phương trong tháng 1/2026; triển khai Chiến lược dữ liệu, danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung; đồng thời thực hiện kết nối, tạo lập và chia sẻ dữ liệu bắt buộc theo Nghị định 278 của Chính phủ...

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thông tin về việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành như cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, ngành y tế, ngành nông nghiệp và môi trường...

Đại diện Bộ Y tế thông tin về việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành.

Kinh tế dữ liệu là mũi nhọn

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của dữ liệu và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong xây dựng cơ sở dữ liệu. Đồng thời nêu rõ: Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong thời gian tới để tạo thế, tạo đà, tạo lực, tạo niềm tin, tạo nền tảng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao đó, chúng ta không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống vốn đang dần tới hạn, mà cần phải nhanh chóng khơi thông và khai thác triệt để, hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... đặc biệt là dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế dữ liệu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (ảnh chụp màn hình).

Thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả đạt được trong xây dựng cơ sở dữ liệu trên các ngành, lĩnh vực thời gian qua; những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Đồng thời nêu bật 5 đột phá chiến lược về dữ liệu trong thời gian tới gồm: Đột phá về thể chế dữ liệu; đột phá về hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; đột phá về nhân lực; đột phá về phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành; đột phá về phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thể chế, quy chuẩn và kiến trúc dữ liệu; xây dựng cơ chế phát triển kinh tế dữ liệu, sàn dữ liệu và trung tâm khai thác dữ liệu; bảo đảm an ninh dữ liệu và quyền lợi người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu trong từng ngành, lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông dữ liệu trong toàn quốc theo đúng tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu BCĐ Quốc gia về dữ liệu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch hành động. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa thành lập BCĐ dữ liệu tại các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thành lập và tập trung triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt cùng quan điểm: dữ liệu là tài sản, hạ tầng là nền tảng, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn, an ninh dữ liệu là trọng yếu, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Ngay sau phiên họp của BCĐ Quốc gia về dữ liệu, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Thanh Hoá đã thảo luận, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo sau phiên họp của BCĐ quốc gia

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu thành lập ngay BCĐ dữ liệu tỉnh Thanh Hóa theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời giao Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến chuyển đổi số năm 2026; các sở ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu, bảo đảm yêu cầu theo kế hoạch, lộ trình.

Phong Sắc