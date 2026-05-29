Nhiệt độ toàn cầu có thể liên tiếp vượt ngưỡng nguy hiểm trong 5 năm tới

Liên hợp quốc cảnh báo Trái Đất nhiều khả năng liên tiếp vượt ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm trong 5 năm tới.

Người dân vận chuyển nước uống trên sông Madeira cạn nước ở bang Amazonas, Brazil, ngày 8/9/2024. (Ảnh: AP)

Theo các dự báo khí hậu mới của Liên hợp quốc, nhiệt độ toàn cầu trong 5 năm tới nhiều khả năng liên tục vượt ngưỡng an toàn quốc tế và có thể phá kỷ lục năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), cơ quan chuyên trách của Liên hợp quốc về khí tượng, cho biết có 75% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ vượt 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là ngưỡng được nêu trong Thỏa thuận Paris năm 2015, tính theo mức trung bình trong 20 năm.

Báo cáo cũng cho thấy có 91% khả năng ít nhất 1 năm trong 5 năm tới, nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C và 86% khả năng 1 năm trong giai đoạn này phá kỷ lục nóng nhất từng ghi nhận của năm 2024. WMO dự báo mỗi năm từ nay đến 2030 sẽ cao hơn mức cuối thế kỷ 19 khoảng 1,3-1,9 độ C.

Các tảng băng lớn trôi ngoài khơi Kulusuk, Greenland, ngày 16/8/2019. (Ảnh: AP)

Bà Melissa Seabrook, nhà khoa học khí hậu thuộc Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh và là đồng tác giả báo cáo, nhấn mạnh ngưỡng 1,5 độ C không phải một “vách đá” khiến thế giới lập tức rơi vào thảm họa. Tuy nhiên, mỗi mức tăng thêm 0,1 độ C đều kéo theo tác động nghiêm trọng hơn.

Theo các nhà khoa học, một thế giới nóng hơn do việc đốt than, dầu và khí đốt, sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và nắng nóng... Nhà khoa học khí hậu Friederike Otto thuộc Đại học Hoàng gia London cảnh báo tình trạng này có thể khiến nhiều người thiệt mạng, gây sốc giá lương thực và làm cháy rừng dữ dội hơn.

Một người đàn ông trú nắng dưới bóng cây cọ trên bãi biển ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 27/5/2026. (Ảnh: AP)

Báo cáo của WMO cũng dự báo Bắc Cực sẽ ấm lên nhanh hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới do băng và tuyết suy giảm, làm giảm khả năng phản xạ bức xạ Mặt trời. Trong khi đó, lưu vực Amazon có thể đối mặt với điều kiện nóng và khô bất thường, làm tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực vốn đóng vai trò quan trọng trong hấp thụ khí CO2.

Ông Simon Stiell, quan chức phụ trách khí hậu của Liên hợp quốc, cho rằng các nỗ lực kiềm chế biến đổi khí hậu hiện vẫn chưa đủ. Ông cảnh báo mọi quốc gia đều đang phải trả giá đắt vì khủng hoảng khí hậu toàn cầu, từ nắng nóng cực đoan, siêu bão, lũ lụt đến cháy rừng và hạn hán..., ảnh hưởng tới nguồn cung lương thực.

