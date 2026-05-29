Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn vì thế hệ tương lai

Trong những năm gần đây, xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn không còn là phong trào thi đua, mà đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học của mỗi đơn vị trường. Nhiệm vụ này vừa góp phần kiến tạo cảnh quan sư phạm thân thiện, lành mạnh, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho cả thầy và trò, vừa giáo dục cho học sinh ý thức, trách nhiệm về giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Mô hình “Ngôi nhà thu gom phế liệu” của Trường THCS Bắc Sơn không chỉ gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo mà còn góp phần giáo dục, nâng cao ý thức phân loại rác thải cho học sinh.

Cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi đến thăm Trường THCS Bắc Sơn, phường Sầm Sơn là không gian trường học trong lành, khuôn viên nhà trường khang trang, sạch, đẹp, thân thiện. Có được không gian đó, theo thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Sơn, ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân như: Tổng phụ trách đội, bí thư chi đoàn, các tập thể lớp... trong việc xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đặc biệt, cùng với sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương và huy động xã hội hóa trong xây dựng các công trình giáo dục theo tiêu chí khang trang, sạch, đẹp, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên cho học sinh và giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ. Ngoài ra, nhà trường cũng đã tổ chức thành công các cuộc thi “Hành trình tái sinh của rác thải”; lồng ghép bài học về tái chế rác thải nhựa, tiết kiệm điện, giảm thiểu sử dụng đồ nhựa trong các giờ học chính khóa; xây dựng mô hình “Ngôi nhà thu gom phế liệu” để gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo và giáo dục, nâng cao ý thức phân loại rác thải cho học sinh... “Những hoạt động thiết thực trên hướng tới 3 mục tiêu cốt lõi đó là: Tăng cường sức khỏe và lối sống xanh trong mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và nâng cao kiến thức về phát triển bền vững cho cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường”, thầy Dũng chia sẻ.

Không chỉ Trường THCS Bắc Sơn, hiện nay, diện mạo của nhiều trường học từ bậc học mầm non đến THPT trong toàn tỉnh đã, đang từng bước khởi sắc thông qua hoạt động xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cách đây 5 năm về trước, Trường Tiểu học Quảng Nham 1, xã Tiên Trang vẫn trong tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất, phòng lớp học, sân trường trũng thấp, gồ ghề... Thế nhưng, bằng sự nỗ lực của mỗi thầy, cô giáo và các em học sinh, sự quan tâm của chính quyền địa phương và ngành chức năng, hiện nay, diện mạo nhà trường đang từng bước được thay đổi. Đặc biệt, nhờ sự đầu tư của chính quyền địa phương và huy động xã hội hóa, hiện nay, nhà trường đã có sân chơi, bãi tập khang trang; cảnh quan khuôn viên sân trường, bồn hoa cây cảnh sạch, đẹp; phòng học được xây dựng theo hướng kiên cố, khang trang, thiết bị, đồ dùng dạy học cũng được trang bị đầy đủ... Tất cả các các công trình trên đều được xây dựng theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn với phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Theo thầy giáo Trương Đình Hân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Nham 1, để môi trường học đường luôn sạch, đẹp, an toàn, ngoài công tác tuyên truyền, ban giám hiệu nhà trường đã giao cho mỗi chi đội phụ trách một công trình măng non chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn trường học xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, giao đội cờ đỏ thường xuyên đôn đốc nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi ra sân trường cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ trang trí làm đẹp lớp học, chăm sóc cây xanh, coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm. Với cách làm này, cảnh quan, khuôn viên nhà trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp, ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của học sinh cũng được nâng lên rõ rệt.

Cùng với hoạt động trên, nhiều trường học trong tỉnh còn tận dụng lợi thế về diện tích để trồng cây xanh, trồng rau sạch, “biến” những khoảng đất trống thành không gian xanh, như các trường: Mầm non Hoằng Lưu, xã Hoằng Châu; Mầm non Vĩnh Long, xã Tây Đô... Đáng chú ý, hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với bảo vệ môi trường trong học sinh cũng được nhiều trường học quan tâm thúc đẩy thông qua việc hình thành các câu lạc bộ môi trường, tạo điều kiện để các em tìm tòi, sáng tạo những giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa. Những sáng kiến của học sinh không chỉ góp phần nâng cao ý thức mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Từ thực tiễn cho thấy, việc xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn đã mang lại mục tiêu “kép” đó là vừa tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về bảo vệ môi trường, lối sống văn minh, vừa là tiền đề để củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới. Đặc biệt, khi mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh đều ý thức được việc bảo vệ cảnh quan và giữ gìn môi trường học đường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lúc này trường học không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, mà đã trở thành “ngôi nhà xanh” nuôi dưỡng, chắp cánh cho những mầm non tương lai của đất nước.

Bài và ảnh: Phong Sắc