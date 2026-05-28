Danh sách mỏ khoáng sản được cấp phép đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 27/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa có văn bản gửi Công an tỉnh; các Sở: Xây dựng; Tài chính; Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh; các Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các xã, phường; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về việc rà soát, lập danh sách mỏ khoáng sản được cấp phép đang hoạt động, các khu vực được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản và lập bản đồ phân bố các khu vực cung cấp khoáng sản.

Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; báo cáo đề xuất các khu vực mỏ khoáng sản đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2026 và kết quả rà soát các mỏ cát khoanh định vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Thông báo số 218/TB-UBND ngày 25/5/2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành rà soát các mỏ khoáng sản được cấp phép đang hoạt động, các khu vực được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với các loại khoáng sản đất san lấp, đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường và cát nghiền nhân tạo trên địa bàn tỉnh.

Kết quả rà soát cho thấy, toàn tỉnh có 182 mỏ đá làm vật liệu xây dựng; 28 mỏ đất làm vật liệu san lấp, gồm 4 mỏ cấp theo Nghị quyết 66.4/2025 /NQ-CP của Chính phủ; có 8 mỏ cát và 23 đơn vị đăng ký sản xuất cát nghiền.

Về số đơn vị được cấp Giấy xác nhận thu hồi khoáng sản có thể cung cấp ra thị trường, có 20 đơn vị. Trong đó, một số đơn vị chỉ phục vụ nội bộ dự án và cát nhiễm mặn nên không đưa vào danh sách.

