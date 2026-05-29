Thanh Hóa: Kết thúc chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, chiều tối có mưa dông

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ hôm nay đến ngày 30/5, khu vực Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Ảnh: VTV

Nguyên nhân do khu vực tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc bị nén và dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Đêm qua và sáng sớm nay 29/5, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 28/5 đến 3 giờ ngày 29/5 tại các điểm đo mưa tự động phổ biến dưới 10mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. Trên biển có khả năng xảy ra lốc xoáy và sóng cao, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và an toàn của người dân.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động phòng tránh khi có mưa dông. Các chủ phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin, điều chỉnh kế hoạch ra khơi, tìm nơi tránh trú an toàn khi thời tiết diễn biến xấu.

Từ ngày 31/5, mưa dông trên địa bàn Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: cấp 1.

LP