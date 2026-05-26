11 tỉnh, thành có nhiệt độ cao trên 40 độ C

Ngày 26/5, có 22 trạm khí tượng thuộc 11 tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung có nhiệt độ cao từ 40 độ C trở lên.

Ngày 27/5, dự báo nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở khu vực Thanh Hóa. (Ảnh: Hoàng Đông)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (26/5), khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

22 điểm thuộc 11 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Đắk Lắk có nhiệt độ thực đo cao nhất ngày từ 40 độ C trở lên.

Trong đó, cao nhất là Láng (TP Hà Nội) và Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,8 độ; phố Ràng (Lào Cai) 40,7 độ; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,5 độ; Bắc Mê (Tuyên Quang) 40,3 độ; Đồng Hới (Quảng Trị) 40,2 độ; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40 độ...

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo ngày mai (27/5), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 26/5/2026

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

