Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ

Hà Nội cùng nhiều tỉnh ghi nhận nền nhiệt gần 40 độ C, nắng nóng đặc biệt gay gắt kéo dài đến hết ngày 28/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.3 độ, Láng (TP Hà Nội) 40.0 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.9 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 39.2 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-50%.

Dự báo diễn biến trong 24h đến 48h tới:

Ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Dự báo chi tiết:

Ngày 27/5: Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%; thời gian nóng từ 9h -19h. Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%; thời gian nóng từ 9h -18h.

Ngày 28/5:

Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%; thời gian nóng từ 9-19h. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%; thời gian nóng từ 12h-17h.

Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

