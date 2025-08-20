Nhặt được túi xách, 2 cán bộ công an xã Hoằng Hóa trả lại cho người đánh rơi

Sáng 20/8, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, 2 cán bộ Công an xã Hoằng Hóa là Đại úy Hà Văn Giang và Đại úy Nguyễn Trung Hiếu nhặt được một chiếc túi xách bên vệ đường.

Đại úy Hà Văn Giang và Đại úy Nguyễn Trung Hiếu trao trả lại tài sản cho chị Nguyễn Lan Phương.

Sau khi kiểm tra bên trong túi có một chiếc điện thoại iPhone 12, một ví da bên trong có 6 triệu đồng, một thẻ căn cước công dân và một giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Lan Phương.

Ngay sau đó, 2 đồng chí đã báo cáo Chỉ huy Công an xã Hoằng Hóa, đồng thời tiến hành xác minh, liên hệ với chị Nguyễn Lan Phương, sinh năm 1980 ở 126 phố Trung Sơn, xã Hoằng Hóa, là chủ nhân của chiếc túi bị đánh rơi để trao trả lại tài sản.

Nhận lại đầy đủ số tài sản đánh rơi, chị Phương xúc động và viết thư cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công an xã Hoằng Hóa nói chung và 2 đồng chí Đại úy Hà Văn Giang, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu nói riêng.

Hành động của 2 cán bộ công an xã Hoằng Hóa đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, là minh chứng cụ thể trong thực hiện “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thanh Hóa.

Thái Thanh (CTV)