Nhật Bản xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Clade 1b của bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 16/9, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận một thiếu nữ ở độ tuổi 20 tại thành phố Kobe đã bị nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ (mpox) sau khi đi du lịch châu Phi.

Em nhỏ bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại Nyiragongo ở gần Goma, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 15/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết quả xét nghiệm di truyền cho thấy bệnh nhân nhiễm biến thể Clade 1b và đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể này tại Nhật Bản.

Biến thể Clade 1b lưu hành tại Trung Phi.

Trước đó, người này có triệu chứng sốt, phát ban và đã đến một cơ sở y tế ở Kobe hôm 12/9 để kiểm tra. Hiện sức khỏe của nữ bệnh nhân đã ổn định. Giới chức y tế cho biết không có dấu hiệu lây lan virus trong cộng đồng tại Nhật Bản.

Bệnh đậu mùa khỉ do virus gây ra và hiện có 2 biến thể chính là clade 2 và clade 1. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, phát ban hoặc mụn nước chứa mủ, sưng hạch bạch huyết và đau nhức cơ thể./.

Theo TTXVN