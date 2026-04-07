Nhật Bản dự kiến thông qua ngân sách kỷ lục cho năm tài khóa 2026

Quốc hội Nhật Bản ngày 7/4 dự kiến thông qua dự luật ngân sách năm tài khóa 2026 với quy mô kỷ lục 122.310 tỷ yen (khoảng 766 tỷ USD), sau khi các đảng cầm quyền và đối lập nhất trí kết thúc thảo luận tại Thượng viện.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: The Japan News

Theo kế hoạch, dự luật sẽ được Ủy ban Ngân sách Thượng viện bỏ phiếu, trước khi trình ra toàn thể Thượng viện xem xét và thông qua trong cùng ngày. Trước đó, dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng trước.

Liên minh cầm quyền do Đảng Dân chủ Tự do dẫn đầu, cùng với các đối tác, hiện không chiếm đa số tại Thượng viện. Tuy nhiên, dự luật được kỳ vọng sẽ được thông qua nhờ sự ủng hộ từ một số nghị sĩ độc lập và các đảng nhỏ, qua đó đạt đủ số phiếu cần thiết.

Thỏa thuận kết thúc thảo luận đạt được giữa đại diện đảng cầm quyền và Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản, sau khi phe đối lập yêu cầu tiến hành nhiều vòng tranh luận chuyên sâu tại Ủy ban Ngân sách.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm ngân sách thường niên của Nhật Bản không được ban hành trước ngày 1/4 - thời điểm bắt đầu năm tài khóa mới. Nguyên nhân chủ yếu do tiến trình thảo luận bị kéo dài sau quyết định tổ chức bầu cử sớm của Thủ tướng Sanae Takaichi hồi tháng 2.

Đồng yên của Nhật Bản. Ảnh CNBC

Ngân sách năm nay tiếp tục lập kỷ lục năm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh chi phí phúc lợi gia tăng do dân số già hóa, đồng thời dành khoản chi lớn cho quốc phòng. Dù nguồn thu có cải thiện, Chính phủ Nhật Bản vẫn dự kiến phát hành thêm trái phiếu để bù đắp thâm hụt, phản ánh áp lực đối với cân đối tài khóa.

Trước việc ngân sách chậm được thông qua, Nhật Bản đã phải ban hành một ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong những ngày đầu năm tài khóa. Khoản chi này sẽ được tích hợp vào ngân sách chính thức sau khi được phê duyệt.

Giới quan sát cho rằng, việc thông qua ngân sách lần này sẽ giúp ổn định hoạt động tài chính của chính phủ, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục điều chỉnh chính sách trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và năng lượng còn nhiều biến động.

Minh Phương

Nguồn: Nikkei Asia, Nippon