Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục gần 60 tỷ USD cho tài khóa 2026

Theo Kyodo, các nguồn thạo tin ngày 19/8 cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét đề xuất ngân sách quốc phòng thường niên kỷ lục khoảng 8.800 tỷ yen (59,6 tỷ USD) cho tài khóa 2026, trong bối cảnh nước này muốn mở rộng năng lực quốc phòng không người lái trước những thách thức an ninh khu vực gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tài khóa 2026, bắt đầu từ tháng Tư, sẽ là năm thứ tư trong kế hoạch tăng cường quốc phòng kéo dài 5 năm của Chính phủ Nhật Bản.

Theo kế hoạch này, Nhật Bản sẽ chi tổng cộng 43.000 tỷ yen để đạt mục tiêu nâng ngân sách quốc phòng và các chi tiêu liên quan - chẳng hạn như cho lực lượng bảo vệ bờ biển và đóng góp gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - lên mức 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tăng cường năng lực quốc phòng không người lái là một trong 7 trụ cột của kế hoạch này, trong đó có việc phát triển thiết bị bay không người lái nhằm đối phó với hoạt động quân sự ngày càng quyết đoán của Trung Quốc và mối đe dọa từ Triều Tiên.

Ngân sách dành cho những hệ thống như vậy đạt khoảng 400 tỷ yen trong ba năm đầu tiên và dự kiến tổng cộng 1.000 tỷ yen cho thiết bị không người lái đến tài khóa 2027.

Từ khi triển khai chương trình này vào tài khóa 2023, Nhật Bản đã chi 6.800 tỷ yen cho quốc phòng trong năm đầu tiên và 7.900 tỷ yen trong năm tiếp theo, trong khi 8.700 tỷ yen đã được phân bổ cho tài khóa hiện tại.

Bộ Quốc phòng sẽ hoàn tất đề xuất ngân sách cho tài khóa tới vào cuối tháng này./.

Theo TTXVN