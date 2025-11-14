Nhà Trắng công bố thỏa thuận thương mại với 4 quốc gia Mỹ Latinh

Ngày 13/11 theo giờ Mỹ, Nhà Trắng đã công bố các thỏa thuận thương mại với Argentina, Guatemala, Ecuador và El Salvador. Đây là những thỏa thuận mới nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump áp đặt các mức thuế quan rộng rãi trên toàn thế giới. Các thỏa thuận này nhằm thúc đẩy cân bằng thương mại và củng cố quan hệ với các đồng minh chiến lược ở Mỹ Latinh.

Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng Mỹ đang gặp khó khăn giảm bớt phần nào chi phí sinh hoạt, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm như chuối và càphê, trong bối cảnh giá cả hàng hóa nhập khẩu tăng cao làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với nhiều người dân Mỹ.

Nhà Trắng cho biết, 4 quốc gia trên - đều nằm ở khu vực Nam và Trung Mỹ - đã đồng ý mở cửa thị trường cho các sản phẩm của Mỹ. Đổi lại, Washington sẽ giảm hoặc miễn thuế quan đối với một số mặt hàng của các nước này. Tuyên bố chung của Nhà Trắng nêu rõ, Mỹ sẽ loại bỏ một phần mức thuế 10% được áp dụng từ tháng 4 vừa qua đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Argentina. Việc dỡ bỏ sẽ được áp dụng đối với những mặt hàng tài nguyên thiên nhiên mà hiện Mỹ không có sẵn, cùng một số dược phẩm chưa đăng ký sáng chế.

Tổng thống Guatemala Arevalo xác nhận thông tin đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ và cho biết sau nhiều tháng làm việc tích cực cũng như đối thoại thẳng thắn với Chính phủ Mỹ, Guatemala đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được thỏa thuận giảm và loại bỏ thuế quan. Trong khi đó, Tổng thống Argentina Javier Milei cũng hoan nghênh thỏa thuận thương mại và đầu tư vừa được Chính phủ Mỹ công bố, gọi đây là “tin tuyệt vời” và khẳng định Buenos Aires sớm trở lại vị thế “cường thịnh”. Trong khi đó, Ecuador và El Salvador chưa đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan đến thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Trong diễn liên quan, Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/11 nhất trí bãi bỏ miễn thuế đối với các đơn hàng giá trị thấp từ các nền tảng thương mại điện tử như Shein và Temu, nhằm hạn chế dòng hàng hóa giá rẻ tràn vào châu lục. Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) vốn đặt ra ngưỡng “de minimis” đối với các hàng hóa nhập khẩu. Các gói hàng dưới 150 euro (tương đương 157 USD) nhập khẩu từ nước ngoài sẽ không phải chịu bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào.

