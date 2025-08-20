Nhà Trắng chính thức ra mắt tài khoản TikTok

Reuters đưa tin, ngày 19/8, Nhà Trắng đã chính thức ra mắt tài khoản TikTok, tận dụng nền tảng video ngắn này để tiếp cận hơn 170 triệu người dùng Mỹ nhằm truyền tải thông điệp của Tổng thống Donald Trump.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi chính Tổng thống Trump đã thể hiện thiện cảm với ứng dụng này, công nhận vai trò của TikTok trong việc giúp ông thu hút sự ủng hộ từ cử tri trẻ trong chiến thắng trước ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris tại cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2024.

Hiện tại, tài khoản chiến dịch tranh cử @realdonaldtrump của ông Trump trên TikTok đã có hơn 15 triệu người theo dõi.

Tài khoản mới @whitehouse được kích hoạt vào tối 19/8 (giờ Mỹ) với video đầu tiên là đoạn phát biểu của Tổng thống Trump tuyên bố “Tôi là tiếng nói của các bạn,” kèm theo dòng chú thích “Nước Mỹ, chúng ta đã trở lại! Chào TikTok!”.

Thư ký Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định: "Chính quyền Trump cam kết truyền tải những thành công lịch sử mà Tổng thống Trump đã mang lại cho người dân Mỹ tới càng nhiều đối tượng và nền tảng càng tốt."

Tuy nhiên, động thái này lại làm dấy lên những lo ngại từ giới lập pháp Washington về khả năng dữ liệu người dùng Mỹ có thể rơi vào tay chính phủ Trung Quốc.

Các đánh giá tình báo trước đây đã chỉ ra rằng chủ sở hữu ứng dụng này chịu sự chi phối của chính phủ Trung Quốc và có thể được sử dụng để gây ảnh hưởng đến người dân Mỹ.

Một luật được thông qua năm 2024 yêu cầu TikTok phải ngừng hoạt động vào ngày 19/1 năm nay trừ khi ByteDance hoàn tất việc thoái vốn tài sản của ứng dụng tại Mỹ hoặc chứng minh được tiến độ đáng kể trong việc bán lại.

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào ngày 20/1, ông Trump đã liên tục gia hạn thời hạn này, từ đầu tháng 4 đến 19/6, và gần đây nhất là đến 17/9.

Quyết định gia hạn này đã vấp phải chỉ trích từ một số nhà lập pháp, cho rằng chính quyền Trump đang bỏ qua luật pháp và các mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến việc Trung Quốc kiểm soát TikTok./.

Theo TTXVN