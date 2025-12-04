Nguyên thủ Đức đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Anh sau gần 3 thập kỷ

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh và tiến hành các cuộc hội đàm với giới chức nước chủ nhà nhằm tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh, quốc phòng đến kinh tế và giáo dục. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Đức tới Anh trong 27 năm qua.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier là nguyên thủ Đức đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Anh trong 27 năm qua. Ảnh: AP

Tại lâu đài Windsor, ngày 3/12, Tổng thống Đức dự lễ đón cấp nhà nước với đội danh dự và lễ nghi truyền thống của Hoàng gia Anh.

Tối cùng ngày, Vua Charles III đã chủ trì quốc yến tại đại sảnh St George’s Hall với sự hiện diện của khoảng 160 khách mời. Phát biểu tại buổi quốc yến, nhà vua nhấn mạnh quan hệ Anh – Đức là “lâu dài về lịch sử và giàu tính đổi mới”.

Tổng thống Steinmeier đáp lời bằng bài phát biểu gợi lại cả những “chương tốt đẹp và chương khó khăn” trong lịch sử hai nước, từ hậu Thế chiến II cho đến những giá trị chung về dân chủ, văn hóa và thể thao. Nhà lãnh đạo Đức bày tỏ mong muốn đặt quan hệ song phương trên một nền tảng mới, nhất là sau giai đoạn căng thẳng kéo dài thời kỳ hậu Brexit.

Trước đó, tổng thống Steinmeier đã hội kiến Thủ tướng Anh Keir Starmer tại số 10 phố Downing. Hai bên đánh giá quan hệ song phương hiện ở vị thế rất vững mạnh, đặc biệt trong hợp tác hỗ trợ Ukraine, xử lý vấn đề di cư, thúc đẩy thương mại và tăng trưởng.

Tổng thống Đức Steinmeier hội kiến Thủ tướng Anh Keir Starmer tại số 10 phố Downing. Ảnh: Sky News.

Ở khía cạnh lịch sử và hòa giải, Tổng thống Đức dự kiến sẽ đặt vòng hoa tưởng niệm tại mộ Nữ hoàng Elizabeth II, thăm Nhà thờ Coventry - biểu tượng của sự hủy diệt trong Thế chiến II.

Chuyến thăm của Tổng thống Steinmeier tới Anh được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ấm lên trong quan hệ Anh - Đức, hướng tới việc củng cố hai trong số những nền dân chủ và nền kinh tế lớn nhất châu Âu trước các thách thức an ninh và địa chiến lược hiện nay.

Ngọc Liên

Sky News/The New Zealand Herald.