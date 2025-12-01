Người “giữ lửa” phong trào công đoàn Thanh Hóa

Anh Nguyễn Xuân Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng bộ phận Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa là cán bộ tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Anh Nguyễn Xuân Tuấn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh là điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 – 2025.

Hơn 17 năm gắn bó với tổ chức công đoàn Thanh Hóa, anh luôn tâm niệm cán bộ công đoàn phải là người bạn tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi luôn coi đoàn viên như người thân của mình, vì vậy bảo vệ, lắng nghe họ vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa tình. Làm công đoàn phải gần cơ sở, hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của NLĐ để đồng hành, sẻ chia cùng họ”. Do vậy, anh Tuấn luôn dành trọn tâm huyết cho công việc, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy cho NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình công tác, anh luôn chủ động bám sát cơ sở, thường xuyên có mặt tại doanh nghiệp, đặc biệt khi xuất hiện mâu thuẫn, tranh chấp giữa NLĐ và người sử dụng lao động. Không ít lần, anh cùng đoàn công tác làm việc xuyên đêm để đối thoại, giải thích, tháo gỡ vướng mắc cho cả NLĐ và doanh nghiệp. Nhiều vụ ngừng việc tập thể phức tạp tưởng chừng có thể xảy ra “điểm nóng” về quan hệ lao động, nhưng với sự khéo léo của anh Tuấn, mọi vướng mắc được tháo gỡ. Không chỉ giúp ổn định quan hệ lao động, những cách xử lý khéo léo và thấu đáo ấy còn góp phần tạo môi trường đầu tư an toàn, bền vững, nâng cao niềm tin của công nhân lao động và doanh nghiệp đối với tổ chức công đoàn.

Cùng với việc trực tiếp xử lý các vụ việc phát sinh, anh còn là người “nhạc trưởng” trong công tác tham mưu chính sách, pháp luật. Với nền tảng chuyên môn pháp luật vững vàng, anh luôn chủ động nghiên cứu, cập nhật những quy định mới, từ đó xây dựng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, chương trình phù hợp thực tiễn. Nhiều văn bản do anh tham mưu ban hành được đánh giá cao nhờ tính thực tiễn và khả năng áp dụng hiệu quả, trở thành điểm sáng trong hệ thống công đoàn cả nước. Từ năm 2020 đến nay, Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động do anh phụ trách liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện. Đây là kết quả của sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khả năng quy tụ tập thể của người đứng đầu.

Không chỉ là người tham mưu giỏi, anh còn là người truyền cảm hứng trong các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn từ Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, các phong trào như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”... đã trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên, NLĐ. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã có hàng chục nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích giúp nâng cao hiệu quả công tác, lao động, học tập, sản xuất của CNVCLĐ mang lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng, minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu cả nước trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" với 600.175 lượt sáng kiến, vượt 514,6% chỉ tiêu được giao. Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, với 30.257 sáng kiến của đoàn viên, NLĐ đăng ký tham gia, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn quốc, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen là đơn vị xuất sắc. Những thành tích ấn tượng này mang dấu ấn quan trọng từ công tác tham mưu, hướng dẫn và khơi dậy tinh thần sáng tạo của anh Nguyễn Xuân Tuấn.

Anh Nguyễn Xuân Tuấn được LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa biểu dương là điển hình tiến tiến công nhân, viên chức, người lao động giai đoạn 2022 - 2025.

Trong công tác cũng như đời sống, anh luôn giữ tinh thần giản dị, hòa đồng, quan tâm đến đồng nghiệp. Anh nghiêm túc, quyết liệt trước những biểu hiện tiêu cực, nhưng lại chân thành, gần gũi với cán bộ, chuyên viên trong ban. Bên cạnh đó, anh cũng là người đi đầu trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo; tích cực vận động, quản lý hiệu quả Quỹ “Mái ấm Công đoàn” - nay là “Quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa”, giúp hàng nghìn gia đình đoàn viên khó khăn an cư, ổn định cuộc sống.

Với những cống hiến nổi bật, từ năm 2020 đến nay, anh Nguyễn Xuân Tuấn đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI - 2025 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, anh được tôn vinh là điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025. Anh cũng có 17 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 lần chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 1 lần chiến sĩ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam. Anh Tuấn vinh dự là một trong 7 cán bộ công đoàn tiêu biểu toàn quốc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - năm 2025, dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tháng 12/2025.

Thanh Huê