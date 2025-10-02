Người dân ven biển Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

Sau bão số 10, nhiều xã, phường ven biển Thanh Hóa như Sầm Sơn, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh... có hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, ao nuôi thủy sản và lồng bè hư hỏng, kè biển sạt lở. Chính quyền đã huy động lực lượng cùng người dân dọn dẹp, thu gom ngư cụ. Bà con khẩn trương vệ sinh, mong sớm ổn định cuộc sống.

Theo ghi nhận chiều nay (2/10) tại khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa), người dân tập trung thu gom rác, che chắn phần mái hư hỏng, chỉnh trang lại không gian kinh doanh sau bão số 10.

Anh Lê Phạm Thao, chủ một nhà hàng tại bãi biển, cho biết: “Dù may mắn không thiệt hại lớn, nhưng gió mưa khiến bàn ghế, mái che, vật dụng trong quán ngổn ngang. Chúng tôi đang huy động nhân lực dọn dẹp, gia cố lại để kịp phục vụ khách trong thời gian tới”.

Nhiều ao nuôi thủy sản, ki-ốt, nhà hàng bị gió bão phá hỏng, rác ngập ngụa dọc bãi biển. Người dân đang khẩn trương khắc phục, nhanh chóng đưa cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại.

Chị Bùi Thị Thắng, thôn Xuân Vi, xã Hoằng Thanh, thuê ki-ốt bán hàng ở khu du lịch Hải Tiến. Đêm 29/9, gió giật mạnh khiến ki-ốt bị hư hỏng nặng. Chị đang thuê thợ cơ khí sửa chữa để tiếp tục kinh doanh.

Những vật dụng có thể tái sử dụng được người dân sửa chữa ngay tại chỗ.

Công nhân tại khu du lịch biển Hải Tiến tranh thủ thời tiết tạnh ráo để lát lại những đoạn vỉa hè bị bong tróc, hư hỏng.

Bà con cùng lực lượng đoàn thể khẩn trương thu gom, phân loại, đưa rác ra điểm tập kết. Những chiếc phao xốp vỡ vụn, cành cây mục hay rác thải nhựa được gom lại để xe chuyên dụng vận chuyển đi xử lý, trả lại bãi biển sạch sẽ.

Khu nuôi tôm của anh Trần Duy Khánh (thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) bị nước biển dâng cao gây vỡ bờ bao, toàn bộ giống thả được 1 tháng bị cuốn trôi. Anh Khánh đang thuê máy múc, chôn lại đường ống, đắp bờ bao để chuẩn bị thả lứa mới.

Cũng trong ngày 2/10, Đồn Biên phòng Hoằng Trường huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão tại khu du lịch biển Hải Tiến. Trong đó, ưu tiên dọn rác dọc bờ biển, dọn cây gãy đổ, khắc phục các điểm nứt lún.

Công tác khắc phục hậu quả bão ở các xã ven biển Thanh Hóa vẫn đang được triển khai khẩn trương, vừa đảm bảo ổn định đời sống, vừa sớm phục hồi sản xuất cho bà con. Tuy nhiên, sau bão hàng nghìn tấn rác, củi dạt dọc theo các bãi biển. Hiện khối lượng quá lớn nên vẫn chưa thể dọn dẹp hết. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân vệ sinh môi trường sau bão để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt chú ý khử trùng nhà ở bằng dung dịch khử khuẩn.

Hoàng Đông