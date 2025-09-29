Khu du lịch biển Hải Tiến hư hại nặng sau bão số 10

Bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào đất liền đúng thời điểm triều cường dâng cao, sóng biển tại khu du lịch biển Hải Tiến (thuộc các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) cao 3-4m, liên tiếp dội mạnh vào bờ khiến toàn bộ khu vực bị tàn phá nặng nề.

Video: Khu du lịch biển Hải Tiến hư hại nặng sau bão số 10.

Hàng trăm mét bờ kè và tuyến đường nhựa ven biển tại Khu du lịch Hải Tiến bị sóng đánh sạt lở, để lộ hàm ếch.

Đất đá bị cuốn trôi, nhiều đoạn vỉa hè và mặt đường bong tróc, đứt gãy.

Gần khu vực sân khấu trung tâm, nhiều trụ tường sát bờ kè bị quật gãy, xô đổ.

Các ki-ốt dịch vụ du lịch ven biển tốc mái, gãy khung sắt.

Nhiều hàng quán ven biển đổ nát, bàn ghế, mái che vương vãi khắp nơi sau bão.

Một đoạn kè biển bị sóng lớn đánh sập, bê tông vỡ vụn nằm ngổn ngang.

Nhiều nhà hàng, ki ốt của người dân bị bão số 10 làm lốc mái.

Nhiều gốc dừa trồng sát mép kè bị gió quật ngã, nằm ngổn ngang.

Người dân kiểm tra lại tài sản sau khi cơn bão đi qua.

Đất đá đã vùi lấp nhiều đoạn đường ven biển ở Khu du lịch biển Hải Tiến.

Biển quảng cáo, nhà bảo vệ bị gió bão quật rách nát.

Sau bão, cảnh tan hoang bao trùm, người dân tranh thủ lúc tạnh mưa ra nhặt các vật dụng còn sót lại.

Được biết, tuyến kè biển tại Khu du lịch Hải Tiến bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí thềm vỉa hè và cả phần đường sát biển đã bị phá hỏng.

Hoàng Đông