Biển Hải Tiến trước bão số 10: Sóng to, gió lớn

Chiều 28/9, tại khu vực biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) đã xuất hiện mưa kèm gió mạnh, sóng biển cao 3-4 mét liên tục đánh vào bờ kè.

Video: Biển Hải Tiến trước bão số 10: Sóng to, gió lớn.

Theo ghi nhận, dù bão số 10 Bualoi chưa đổ bộ, nhưng tại vùng biển Hải Tiến, sóng đã dâng cao hàng mét, gió mạnh thổi từng cơn.

Dù bão số 10 Bualoi chưa đổ bộ, sóng biển Hải Tiến đã cao hàng mét.

Bờ biển vắng lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng đập mạnh.

Càng về chiều, khu vực biển Hải Tiến gió càng lớn, sóng cao 4-5m, dập liên hồi vào bờ kè. Người dân địa phương đã cơ bản gia cố an toàn nhà cửa, tài sản.

Nhiều khách sạn, nhà hàng ven biển đã tạm đóng cửa. Chủ quán dùng tôn, bạt và dây thừng, thanh sắt và các cột gỗ để chằng che kín cửa giữ tài sản.

Người dân tất bật chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối để tránh gãy đổ, bảo vệ tài sản.

Gió thổi mạnh kèm sóng lớn, đường xá khu du lịch biển Hải Tiến vắng lặng.

Mái tôn của một nhà hàng ven biển Hải Tiến đã bị tốc do gió quật mạnh liên tục.

Chính quyền xã Hoằng Tiến đã phát loa, khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống bão. Mục tiêu đặt ra là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão số 10 đi qua.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng 14 giờ ngày 28/9, tâm bão số 10 ở khoảng 17,2° Vĩ Bắc; 108,1° Kinh Đông, cách TP. Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 165km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h. Trong 24 giờ qua, mưa lớn xuất hiện tại nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, một số nơi có lượng mưa rất lớn: Hương Nguyên (Thừa Thiên – Huế) 490,4mm; Tà Rụt (Quảng Trị) 275mm; Quế Phước (Đà Nẵng) 206mm; Yên Thượng (Nghệ An) 110,2mm; Cẩm Lương (Thanh Hóa) 62,6mm; Bình Khương (Quảng Ngãi) 114,8mm.

Trong 6 giờ tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1, riêng TP. Huế cấp 2. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, uy hiếp tính mạng người dân, làm gián đoạn giao thông, phá hủy công trình dân sinh, sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội tại các tỉnh miền Trung.

Trong chiều nay, vùng gió mạnh kèm mưa lớn sẽ tiếp tục mở rộng theo hướng di chuyển của bão. Dự báo, từ nay đến tối, bão sẽ men dọc bờ biển từ Đà Nẵng đến Hà Tĩnh. Khoảng thời gian từ 22h đêm nay đến 1h sáng mai, tâm bão dự kiến đi vào đất liền, phạm vi từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, với cường độ cấp 10 – 12.

