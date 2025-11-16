Người béo phì, ung thư, mắc tiểu đường có thể bị từ chối cấp visa vào Mỹ

Một chỉ thị mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể khiến người nước ngoài khó đến thăm hoặc sinh sống tại Mỹ hơn nếu họ mắc một số bệnh lý nhất định.

Theo hãng thông tấn AP, trong công điện được Bộ Ngoại giao Mỹ gửi các đại sứ quán và lãnh sự quán cuối tuần trước có yêu cầu siết chặt thẩm định việc cấp visa cho những người mắc bệnh mãn tính hoặc có nguy cơ cần điều trị y tế tốn kém.

Yêu cầu mới này cũng tiết lộ cách chính quyền Tổng thống Trump diễn giải về “gánh nặng xã hội” - một khái niệm trong luật di trú cho phép từ chối nhập cảnh hoặc cấp quyền thường trú đối với người nước ngoài được cho là có khả năng phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ, như một số loại trợ cấp tiền mặt hoặc hỗ trợ thực phẩm.

Mặc dù luật liên bang vốn đã yêu cầu những người xin visa Mỹ phải chứng minh rằng họ sẽ không trở thành gánh nặng xã hội, Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu đã mở rộng danh mục các chương trình phúc lợi có thể khiến hồ sơ bị loại. Những yêu cầu trong chỉ thị lần này dường như còn mở rộng phạm vi hơn nữa.

Bà Julia Gelatt - Phó Giám đốc Chương trình Chính sách di trú Mỹ của Viện Chính sách di trú - cho biết: "Điều này có thể dẫn đến việc thu hẹp đáng kể lượng người nhập cư. Chính quyền Tổng thống Trump đang cố gắng quay lại các chính sách đã nỗ lực thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên liên quan đến gánh nặng xã hội".

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã theo đuổi một chiến dịch siết chặt nhập cư trên toàn chính phủ, bao gồm việc thắt chặt các quy định đối với người nước ngoài muốn vào Mỹ cũng như những người đã có mặt tại đây. Các chuyên gia chính sách di trú cho rằng hướng dẫn mới nhất có thể làm giảm số lượng thị thực định cư và không định cư được cấp, đồng thời tạo ra tác động bất cân xứng đối với một số nhóm người nước ngoài tìm cách vào Mỹ, như người cao tuổi và những người có thu nhập thấp.

Ông Tommy Pigott - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - nói: "Chính quyền Tổng thống Trump đang đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu. Điều này bao gồm việc thực thi các chính sách đảm bảo hệ thống nhập cư của Mỹ không trở thành gánh nặng cho những người dân phải đóng thuế tại Mỹ".

Người nhập cư muốn vào Mỹ hiện đã phải trải qua một cuộc khám sức khỏe do bác sĩ được Đại sứ quán Mỹ phê duyệt thực hiện. Họ được sàng lọc các bệnh truyền nhiễm như lao và phải khai báo mọi tiền sử sử dụng ma túy hoặc rượu, các vấn đề sức khỏe tâm thần hay hành vi bạo lực. Họ cũng buộc phải tiêm đầy đủ một số loại vaccine theo quy định.

Tuy nhiên, chỉ thị mới siết chặt hơn những điều kiện để được cấp visa. Các nhân viên lãnh sự sẽ phải xem xét một loạt chi tiết cụ thể về những người xin thị thực, bao gồm tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tài chính, trình độ học vấn, kỹ năng và bất kỳ lần sử dụng hỗ trợ công cộng nào trong quá khứ bất kể ở quốc gia nào. Chỉ thị cũng yêu cầu các nhân viên lãnh sự nên đánh giá trình độ tiếng Anh của người nộp đơn và có thể trực tiếp tiến hành phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Theo chỉ thị mới, nhiều bệnh lý có thể khiến chi phí chăm sóc sức khỏe của đương đơn khi đến Mỹ lên đến “hàng trăm nghìn USD”, bao gồm các bệnh tim mạch, hô hấp, ung thư , tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, bệnh thần kinh và sức khỏe tâm thần. Chỉ thị cũng đề cập đến bệnh béo phì như một yếu tố y tế cần cân nhắc khi cấp visa cho đương đơn.

Bên cạnh đó, các nhân viên lãnh sự cũng phải xem xét về tài chính của người nộp đơn xin visa để đánh giá họ có khả năng tự trang trải chi phí điều trị trong suốt cuộc đời mà không xin trợ cấp công hay sử dụng dịch vụ y tế dài hạn do chính phủ chi trả hay không. Lãnh sự quán có thể yêu cầu xem xét chứng từ tài chính, tài sản, tài khoản ngân hàng, quỹ hưu trí và các nguồn tài chính khác của đương đơn.

Giới chức Mỹ khẳng định thay đổi này chỉ áp dụng cho visa định cư , không áp dụng với visa ngắn hạn B-2 dành cho thăm thân hoặc điều trị y tế. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo điều này cũng có thể ảnh hưởng đến các thành viên gia đình của những người đã sống ở Mỹ muốn đến thăm hoặc sống cùng họ.

Luật sư di trú Steven Heller cho biết các nhân viên lãnh sự có toàn quyền diễn giải hướng dẫn theo cách họ thấy phù hợp. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng hướng dẫn này thể hiện một sự thay đổi từ việc tiếp cận hồ sơ xin thị thực theo hướng thuận lợi sang việc xem xét tất cả các trường hợp để tìm lý do từ chối.

