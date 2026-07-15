Sau nhiều trì hoãn, Hàn Quốc và Trung Quốc xúc tiến chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị vào tháng 8

Hàn Quốc và Trung Quốc đang tích cực phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Seoul của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, dự kiến diễn ra vào tháng tới. Động thái này được kỳ vọng sẽ tái khởi động và tăng cường các kênh đối thoại chiến lược cấp cao giữa hai quốc gia Đông Á sau một thời gian bị gián đoạn bởi những biến động phức tạp của tình hình quốc tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong cuộc họp báo bên lề Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) tại trung tâm truyền thông ở Bắc Kinh, ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AP.

Theo thông tin từ giới chức ngoại giao Hàn Quốc, hai bên đang nỗ lực điều phối các chi tiết kỹ thuật để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ngay sau khi kết thúc các chương trình nghị sự nội bộ của Bắc Kinh vào giữa tháng 8 tới.

Trước đó, sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng 1/2026, hai bên từng kỳ vọng sẽ tổ chức cuộc gặp giữa hai bộ trưởng ngoại giao ngay trong quý I/2026. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải tạm hoãn do một số điều chỉnh từ phía Bắc Kinh, bao gồm các biến động địa chính trị tại Trung Đông và lịch trình ngoại giao liên quan đến Triều Tiên.

Sự chủ động chuẩn bị lần này cho thấy nỗ lực của cả hai bên trong việc ổn định hóa quan hệ song phương và duy trì sự kết nối không đứt gãy. Nếu chuyến thăm được xác nhận, Ngoại trưởng Vương Nghị ngoài hội đàm với Ngoại trưởng Cho Tae-Yul còn dự kiến sẽ tới chào xã giao Tổng thống Lee Jae-Myung.

Chương trình nghị sự giữa hai bên dự kiến sẽ tập trung vào các nhóm nội dung lớn: Triển khai các bước tiếp theo nhằm khôi phục và mở rộng giao thương, ổn định chuỗi cung ứng khu vực; Trao đổi các giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro, thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên trước các diễn biến hạt nhân phức tạp.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-Myung (trái) bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh . Ảnh: AFP.

Giới quan sát nhận định, các hoạt động kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hợp tác tương trợ Trung Quốc - Triều vừa qua đã khiến tiến trình đối thoại Seoul - Bắc Kinh bị chững lại. Việc xúc tiến chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Seoul là tín hiệu tích cực phản ánh mong muốn chung của hai nước trong việc duy trì “lợi ích cốt lõi” thông qua đối thoại, thay vì để các bất đồng làm ảnh hưởng đến đà hợp tác kinh tế - thương mại vốn là nền tảng trong quan hệ song phương suốt hơn ba thập kỷ qua.

Nhật Lệ

Nguồn: SBS News, Reuters