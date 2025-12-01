Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Israel là mối đe dọa chính đối với ổn định khu vực

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran Abbas Araqchi tại Tehran vào ngày 30/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói rằng Israel là “mối đe dọa an ninh chủ yếu” trong khu vực và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện nghĩa vụ ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng của Israel.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã đến Tehran vào ngày 30/11/2025 và được Ngoại trưởng nước chủ nhà Abbas Araghchi tiếp đón. Ảnh: iranpress.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Fidan cho rằng, Israel là mối đe dọa chủ yếu đối với khu vực Trung Đông, chỉ trích Israel vì tìm cách làm bất ổn khu vực thông qua các cuộc tấn công vào Syria, Lebanon, Gaza và Bờ Tây. Ông Fidan nhấn mạnh: “Các cuộc tấn công tại Bờ Tây và Gaza phải chấm dứt”. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Ankara đối với Iran trong vấn đề hạt nhân, khẳng định “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn đứng về phía Iran” và vấn đề này phải được giải quyết thông qua đối thoại. Ông cũng nhắc lại sự ủng hộ của Ankara đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Araqchi đồng tình với tuyên bố của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của nước này vào Syria và Lebanon thể hiện rõ ý đồ gieo rắc hỗn loạn khắp khu vực. Ông đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ của các nước trong khu vực là đối phó với các mối đe dọa từ Israel.

Khói đen bốc lên từ một cuộc không kích của Israel vào ngoại ô Aita al-Shaab, một ngôi làng biên giới với Israel, ở miền nam Lebanon. Ảnh: AP.

Hai bộ trưởng cũng thông báo về những tiến triển trong quan hệ song phương, bao gồm việc Iran sẽ sớm khai trương lãnh sự quán tại thành phố Van, phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, và chuẩn bị tổ chức Hội đồng Hợp tác Cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ - Iran lần thứ 9 tại Tehran với sự tham dự của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Các lĩnh vực thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng biên giới và các dự án vận tải - logistics cùng với quản lý di cư là những chủ đề được hai bên thảo luận chi tiết trong chuyến thăm. Ông Fidan cũng dự kiến sẽ gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao Ali Akbar Velayati.

Thanh Vân

Nguồn Tasnimnews, TRT