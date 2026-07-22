Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc thúc đẩy đối thoại trước thượng đỉnh

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Manila, Philippines trong tuần này, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và phu nhân Jeanette Dousdebes Rubio đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila, Philippines, ngày 21/7/2026, trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nơi quy tụ ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN cùng nhiều đối tác đối thoại để thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Giới phân tích nhận định, cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình có thể thăm Mỹ vào cuối tháng 9, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio cũng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Phát biểu trước khi lên đường tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, ông Rubio cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không diễn ra, đồng thời nhấn mạnh cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương.

Cuộc hội đàm tại Manila diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung duy trì đối thoại sau khi hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời. Tuy nhiên, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc về thương mại, công nghệ và các vấn đề an ninh khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Manila. Ảnh: The Straits Times.

Bầu không khí đối thoại cũng trở nên nhạy cảm hơn sau khi Tổng thống Trump gần đây cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Mỹ, trong khi Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc này.

Khi được hỏi về khả năng Washington sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả, ông Trump cho biết, Mỹ sẽ nêu vấn đề với phía Trung Quốc trong các cuộc tiếp xúc sắp tới, song không tiết lộ biện pháp cụ thể. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng những hoạt động như vậy không chỉ diễn ra từ một phía và các quốc gia đều có những hành động tương tự nhằm bảo vệ lợi ích của mình.

Trong khi đó, một đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ công bố năm 2021 kết luận không có bằng chứng cho thấy Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đã can thiệp vào các khía cạnh kỹ thuật của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời là cơ hội để hai bên duy trì đối thoại trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, The Chosun.