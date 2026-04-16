Ngoại trưởng Lavrov: Quan hệ Nga - Mỹ hiện không ở trạng thái “đóng băng”

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện không ở trạng thái “đóng băng”, đồng thời nhấn mạnh Moscow sẵn sàng duy trì các kênh đối thoại với Washington ở nhiều cấp độ khác nhau.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: CNN

Phát biểu trước báo giới ngày 15/4, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết giữa Nga và Mỹ vẫn tồn tại các bất đồng sâu sắc, đặc biệt liên quan đến tình hình tại Ukraina và các vấn đề an ninh tại châu Âu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các kênh liên lạc song phương vẫn đang được duy trì và vận hành một cách thường xuyên.

Theo Ngoại trưởng Nga, việc gián đoạn trong quan hệ giữa hai nước trước đây xuất phát từ việc Mỹ và các nước phương Tây từ chối một số đề xuất của Nga về bảo đảm an ninh, trong đó có vấn đề không mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), qua đó làm gia tăng căng thẳng và thu hẹp đối thoại.

Ông Lavrov nhấn mạnh: quan hệ Nga - Mỹ không ở trạng thái “đóng băng”, đồng thời cho biết hai bên vẫn trao đổi thông qua nhiều kênh khác nhau, một số được công bố công khai và một số mang tính kỹ thuật, nhằm tập trung vào việc xử lý các vấn đề thực chất thay vì phô trương tiến triển quan hệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Về triển vọng thời gian tới, Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác với Washington trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý Nga không đặt kỳ vọng tuyệt đối vào sự thay đổi trong cách tiếp cận chiến lược của Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực cạnh tranh toàn cầu và năng lượng.

Giới phân tích cho rằng quan hệ Nga - Mỹ trong giai đoạn hiện nay nhiều khả năng tiếp tục duy trì trạng thái đối thoại có kiểm soát, trong đó mức độ cải thiện phụ thuộc vào diễn biến tình hình tại Ukraina cũng như khả năng hai bên tìm được điểm cân bằng lợi ích chiến lược.

Minh Phương

Nguồn: RT, TASS