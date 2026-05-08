Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Phân tích bình luận

Truy quét đường dây buôn bán dược phẩm bất hợp pháp tại khoảng 90 quốc gia

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 7/5 thông báo đã tiến hành chiến dịch truy quét quy mô toàn cầu nhằm vào hoạt động buôn bán dược phẩm bất hợp pháp, bắt giữ 269 người tại khoảng 90 quốc gia và triệt phá hàng chục nhóm tội phạm có liên quan.

Truy quét đường dây buôn bán dược phẩm bất hợp pháp tại khoảng 90 quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 7/5 thông báo đã tiến hành chiến dịch truy quét quy mô toàn cầu nhằm vào hoạt động buôn bán dược phẩm bất hợp pháp, bắt giữ 269 người tại khoảng 90 quốc gia và triệt phá hàng chục nhóm tội phạm có liên quan.

Truy quét đường dây buôn bán dược phẩm bất hợp pháp tại khoảng 90 quốc gia

Trụ sở Interpol tại Lyon (Pháp). (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Interpol, trong chiến dịch kéo dài hơn 2 tuần, các lực lượng điều tra quốc tế đã triệt phá tổng cộng 66 nhóm tội phạm, đồng thời xử lý hàng nghìn trang web bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động phân phối thuốc giả hoặc thuốc chưa được cấp phép qua Internet.

Đây được xem là một trong những nỗ lực lớn nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng các nền tảng trực tuyến và chuỗi cung ứng không chính thức để đưa sản phẩm y tế nguy hiểm tới người tiêu dùng.

Các điều tra viên đã thu giữ hơn 6,4 triệu liều thuốc giả hoặc chưa được cấp phép, với tổng giá trị ước tính khoảng 15,5 triệu USD, tương đương 13,2 triệu euro.

Những sản phẩm bị phát hiện nhiều nhất bao gồm thuốc được quảng cáo là điều trị rối loạn cương dương, thuốc an thần và các sản phẩm được cho là có tác dụng hỗ trợ cai thuốc lá.

Interpol đồng thời cảnh báo một xu hướng đáng lo ngại, đó là số lượng thuốc chống ký sinh trùng bị thu giữ tăng mạnh so với những năm trước. Trong số này có Ivermectin và Fenbendazol, hai loại thuốc bị bán như một phần của những bộ kit điều trị ung thư và được quảng cáo là phương pháp điều trị ung thư thay thế, bất chấp cảnh báo từ các cơ quan y tế.

Theo Dịch vụ Thông tin Ung thư Đức, đối với Ivermectin trong điều trị ung thư, hiện mới chỉ có các nghiên cứu ở cấp độ cơ bản, được thực hiện trên tế bào và trên chuột.

Các kết quả này mới chỉ đưa ra một số dấu hiệu ban đầu và không thể dễ dàng suy rộng sang con người. Cơ quan này nêu rõ: “Không có nghiên cứu lâm sàng hoàn tất nào trên người cho thấy tác dụng chống ung thư.”

Đối với Fenbendazol, các chuyên gia cho rằng dữ liệu về khả năng có tác dụng còn yếu hơn. Interpol cho biết số lượng lớn Ivermectin và Fenbendazol đã được phát hiện tại Australia, New Zealand, Singapore, Mỹ và Anh. Trong khi đó, xét tổng thể, phần lớn sản phẩm bị thu giữ được phát hiện tại Anh, Colombia và Australia.

Tổng Thư ký Interpol Valdecy Urquiza nhấn mạnh thuốc giả không chỉ là hành vi lừa đảo, mà còn đe dọa tính mạng. Theo ông, thông qua các chợ trực tuyến và chuỗi cung ứng phi chính thức, các nhóm tội phạm có thể lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống kiểm soát để tiếp cận những người đang tìm kiếm sự trợ giúp nhanh chóng và giá rẻ. Tuy nhiên, hậu quả đối với người sử dụng có thể rất nghiêm trọng, thậm chí gây chết người.

Chiến dịch của Interpol cho thấy hoạt động buôn bán thuốc giả và thuốc chưa được cấp phép qua Internet đang trở thành một thách thức xuyên quốc gia nghiêm trọng, đặc biệt khi các nhóm tội phạm nhắm vào tâm lý lo lắng của người bệnh và nhu cầu tìm kiếm phương pháp điều trị nhanh, giá rẻ./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế #Quốc gia #Interpol #Bất hợp pháp #Truy quét #Tội phạm #Buôn bán #Chiến dịch #Điều trị ung thư #Triệt phá

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ EU - Armenia: Lạ mà quen

Quan hệ EU - Armenia: Lạ mà quen

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc gặp cấp cao EU - Armenia tại Yerevan được giới thiệu như một dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố mang tính bước ngoặt, nội dung hợp tác và cách tiếp cận chính sách vẫn cho thấy sự tiếp nối rõ rệt của các...
Chung thuyền khác hướng

Chung thuyền khác hướng

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Quan hệ Mỹ - Đức và rộng hơn là giữa Mỹ và châu Âu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sắc, khi những khác biệt về lợi ích, cách tiếp cận an ninh và ưu tiên chiến lược ngày càng bộc lộ rõ. Mặc dù vẫn cùng nằm trong khuôn khổ liên minh xuyên Đại...
Tháng 5 của những cuộc gặp lớn

Tháng 5 của những cuộc gặp lớn

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong tháng 5, sự chú ý của giới quan sát quốc tế sẽ đổ dồn vào chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa 3 nước lớn: Mỹ, Trung Quốc và Nga. Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc, sau đó Tổng thống Vladimir Putin cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Tập...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh