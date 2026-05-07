Phường Hạc Thành ra mắt mô hình gắn mã QR tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân

Chiều 7/5, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Gắn mã QR tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân”.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và phường Hạc Thành trao bảng mã QR cho Ban công tác mặt trận các khu dân cư.

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số” trong MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân, thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã xây dựng kế hoạch ra mắt mô hình “Gắn mã QR tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện mô hình, 125 Ban công tác mặt trận khu dân cư chuyển mã QR do Ủy ban MTTQ phường thiết lập vào các nhóm zalo, fanpage của đơn vị mình và đặt bảng mã QR tại các nhà văn hóa phố để mọi người dân được biết và tham gia phản ánh.

Đồng chí Mai Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng với đó, Ban công tác mặt trận khu dân cư tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đông đảo người dân; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR và phân công cán bộ tiếp nhận, phân loại, xử lý các ý kiến phản ánh của Nhân dân một cách kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hạc Thành phát biểu tại hội nghị.

Mô hình “Gắn mã QR tiếp nhận ý, kiến phản ánh của Nhân dân” được thực hiện nhằm mở rộng và đa dạng hóa các hình thức nắm bắt tình hình dư luận trong Nhân dân ngay tại cơ sở, thúc đẩy thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Qua đó phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn phường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành trao bảng mã QR cho Ban công tác mặt trận các khu dân cư.

Tại hội nghị ra mắt mô hình, phường Hạc Thành đã trao bảng mã QR cho đại diện Ban công tác mặt trận các khu dân cư.

Trung tâm công nghệ thông tin, truyền thông và thư viện Trường Đại học Hồng Đức tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng mã QR cho Ban công tác mặt trận khu dân cư.

Để việc triển khai mô hình được hiệu quả, ngay sau lễ ra mắt, Trung tâm công nghệ thông tin, truyền thông và thư viện Trường Đại học Hồng Đức đã tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng mã QR tiếp nhận ý, kiến phản ánh của Nhân dân cho 125 Ban công tác mặt trận khu dân cư.

Tố Phương