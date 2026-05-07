Thông báo tuyển sinh chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026

Nhằm tạo môi trường rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh cho thanh thiếu niên trong dịp hè năm 2026, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sư đoàn 341 tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026 dành cho thanh thiếu niên từ 10 đến 16 tuổi.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đây là chương trình giáo dục trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội, giúp các em được rèn luyện, trưởng thành, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và xây dựng tinh thần đoàn kết, yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.

♦Thời gian tổ chức

-Đợt 1: Từ ngày 13/6/2026 đến ngày 22/6/2026

-Đợt 2: Từ ngày 23/6/2026 đến ngày 02/7/2026

♦Thời gian nhận hồ sơ đăng ký

-Đợt 1: Trước ngày 02/6/2026

-Đợt 2: Trước ngày 10/6/2026

♦ Nội dung chương trình

Trong thời gian 10 ngày tham gia chương trình, các em sẽ được trải nghiệm, học tập và rèn luyện nhiều nội dung bổ ích, thiết thực:

♦ Rèn luyện kỹ năng – bản lĩnh – tính tự lập

Rèn luyện tính tự lập, ý thức tổ chức kỷ luật

Hình thành tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp

Rèn luyện bản lĩnh, tinh thần vượt khó và trách nhiệm tập thể

Nâng cao khả năng thích nghi và kỹ năng sinh hoạt tập thể

♦Trang bị kỹ năng sống cần thiết

Kỹ năng sinh tồn và tự bảo vệ bản thân

Kỹ năng phòng chống đuối nước

Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nổ, điện giật

Kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống

♦Giáo dục đạo đức – nhân cách – lối sống

Nói không với bạo lực học đường

Sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh

Hiểu đúng về tình bạn, tình yêu tuổi học trò

Giáo dục lòng biết ơn, yêu thương ông bà, cha mẹ và gia đình

Xây dựng lối sống tích cực, trách nhiệm và nhân ái

♦ Hoạt động trải nghiệm hấp dẫn

-Lửa trại truyền thống

-Văn nghệ – dân vũ – sinh hoạt tập thể

-Hoạt động thể thao, rèn luyện thể lực

- Hoạt động trải nghiệm môi trường quân đội

-Các trò chơi kỹ năng, thử thách đồng đội

♦ “Học kỳ trong Quân đội” không chỉ là một khóa học kỹ năng, mà còn là hành trình giúp các em:

Biết tự lập hơn trong cuộc sống

Biết yêu thương và chia sẻ với gia đình

Có trách nhiệm hơn với bản thân

Rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần tập thể

Tránh xa sự lệ thuộc vào điện thoại, trò chơi điện tử và mạng xã hội

Đây sẽ là một mùa hè ý nghĩa, đáng nhớ và là hành trang quý giá cho sự trưởng thành của các em sau này.

♦ Địa điểm nhận hồ sơ

Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa

Số 08 đường Bà Triệu, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

♦Thông tin liên hệ

Đ/c Lương Thị Thảo: 0969 062 549

Đ/c La Linh Trang: 0985 671 959

♦Website: trungtamttnthanhhoa.vn

♦ Facebook: Học kỳ trong Quân đội Thanh Hóa

Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành của quý phụ huynh!