Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu loạt vũ khí không người lái thế hệ mới tại SAHA 2026

Triển lãm quốc phòng SAHA 2026 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã trở thành tâm điểm chú ý khi Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt giới thiệu nhiều hệ thống không người lái mới, phản ánh xu hướng phát triển vũ khí chi phí thấp nhưng có khả năng tác chiến linh hoạt trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Máy bay đánh chặn không người lái Chaklun Jet tại triển lãm SAHA 2026 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Army Recognition.

Ukraine mang tới triển lãm mẫu UAV đánh chặn phản lực Chaklun Jet, được thiết kế chuyên đối phó UAV trinh sát và UAV cảm tử. Khác với các UAV đánh chặn thông thường sử dụng động cơ cánh quạt, Chaklun Jet được trang bị động cơ phản lực một luồng, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 320km/giờ và tốc độ hành trình 220km/giờ.

Mẫu UAV này có chiều dài 1,65m, sải cánh 1,5m và trọng lượng cất cánh tối đa 10,4kg. Theo thông số kỹ thuật được công bố, Chaklun Jet có thể hoạt động liên tục khoảng 40 phút, mang tải trọng 1,6kg và tác chiến ở độ cao lên tới 6.000m. Hệ thống được phóng bằng bệ phóng chuyên dụng, có tầm hoạt động khoảng 30km khi phối hợp với radar chiến thuật RADA - dòng radar nhỏ gọn chuyên phát hiện mục tiêu bay thấp và UAV cỡ nhỏ.

Điểm nổi bật của Chaklun Jet là hệ thống điều khiển ChaklunLRS tích hợp khả năng tự động phát hiện, khóa và bám mục tiêu. UAV đồng thời sử dụng liên kết dữ liệu số và tín hiệu analog nhằm duy trì hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử cường độ cao.

KILIÇ có khả năng phát hiện, bám bắt và tiêu diệt mục tiêu trên và dưới mặt nước. Ảnh: Army Recognition.

Cũng tại SAHA 2026, tập đoàn quốc phòng ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ đã ra mắt hệ thống vũ khí không người lái dưới nước KILIÇ, được thiết kế cho các nhiệm vụ bí mật nhằm chống tàu mặt nước và tàu ngầm. Theo ASELSAN, KILIÇ có khả năng phát hiện, bám bắt và tiêu diệt mục tiêu cả trên lẫn dưới mặt nước. Hệ thống được tối ưu cho mô hình tác chiến phân tán và có thể hoạt động theo bầy đàn nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ của đối phương.

Hai biến thể đầu tiên được giới thiệu gồm KILIÇ 10 và KILIÇ 200. Trong đó, KILIÇ 10 là phiên bản cỡ nhỏ, dài 1,2m, đủ nhẹ để một người mang vác. Phương tiện có tầm hoạt động khoảng 18,5km, tích hợp đầu đạn chiến đấu, camera nhiệt - hồng ngoại, hệ thống ảnh dưới nước cùng nhiều phương thức liên lạc như vệ tinh, sóng vô tuyến và truyền dẫn âm thanh dưới nước.

Sự xuất hiện của các hệ thống như Chaklun Jet và KILIÇ cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của các nền tảng không người lái trong tác chiến hiện đại, khi nhiều quốc gia tập trung vào những giải pháp có chi phí thấp hơn nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả chiến đấu cao.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu Ajansı