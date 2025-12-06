Nghị lực vượt qua bóng tối

Số phận nghiệt ngã đã lấy đi ánh sáng của chàng trai đang độ tuổi đẹp nhất. Nhưng khát vọng sống, cống hiến, cùng trách nhiệm với bố mẹ và tình cảm của người thương đã giúp chàng trai ấy vượt qua bóng tối, trở thành người truyền cảm hứng, nghị lực vươn lên cho những mảnh đời kém may mắn.

Anh Lê Xuân Thành (giữa) dạy nghề xoa bóp bấm huyệt cho các hội viên.

Đó là câu chuyện vượt qua bóng tối của anh Lê Xuân Thành (SN 1985) ở xã Thọ Xuân. Gặp anh Thành trong cuộc giao lưu những điển hình tiên tiến của hội người mù, câu chuyện của anh đã truyền cảm hứng cho bao người. Và càng khâm phục nghị lực, sự cần mẫn, chịu khó của anh khi chứng kiến anh làm nghề, dạy nghề cho những người kém may mắn khác.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình dị ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân cũ, anh hiểu rằng con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống chính là học tập và rèn luyện. Từ thuở học trò anh luôn chăm chỉ, cần cù, ham học hỏi. Dù điều kiện gia đình còn khó khăn, song bố mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để anh được đến trường. Sự hy sinh của bố mẹ đã trở thành động lực giúp anh nỗ lực học tập theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng. Tốt nghiệp THPT, anh thi vào Trường Cao đẳng Giao thông. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng anh tiếp tục học lên đại học ngành xây dựng. Những năm tháng sinh viên với bao thử thách càng khiến anh thêm trân trọng từng cơ hội học tập, từng kiến thức mới. Ra trường, anh nhanh chóng được tuyển dụng vào làm cho Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn - một môi trường năng động, đầy triển vọng. Nhưng đúng vào thời điểm sức trẻ, sức cống hiến cho công việc đang sục sôi nhất, thì năm 2012 anh đi khám và phát hiện mạch máu não của anh bất thường, bác sĩ chỉ định phải điều trị ngay.

Anh Thành chia sẻ: "Ngay từ thời học sinh, tôi thường hay đau đầu nhưng chỉ nghĩ triệu chứng đó là bình thường nên không đi khám. Khi phát hiện bệnh tôi khá sốc. Nghỉ việc là một quyết định khó khăn nhưng là bắt buộc với tôi lúc đó”.

Trong 4 năm điều trị, rời xa công việc yêu thích, tương lai chậm lại khiến anh nặng lòng. Thế nhưng bằng sự kiên cường vốn có, cùng sự động viên của gia đình, sự đồng hành của người con gái anh thương đã giúp anh có thêm nghị lực vượt lên bệnh tật. Sức khỏe dần ổn định, anh lập gia đình với người đồng hành cùng anh từ thời sinh viên, qua những năm tháng khó khăn điều trị bệnh. Tình yêu đẹp ấy đã xây dựng nên một mái ấm nhỏ đầy tình yêu thương và hy vọng.

Những tưởng từ đây cuộc sống sẽ bước sang trang mới, nhưng định mệnh một lần nữa thử thách anh. Năm 2018, bệnh tái phát, đôi mắt của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Một bên mắt hoàn toàn mất thị lực, bên còn lại chỉ nhìn thấy mờ ảo. Những ngày đầu, anh gần như ngã quỵ. Công sức, tri thức, khát vọng công hiến bao năm dường như theo ánh sáng đôi mắt mà vụt tắt. Cú sốc quá lớn khiến anh rơi vào khủng hoảng tâm lý, phải điều trị trầm cảm một thời gian dài.

Nhưng rồi, sau những ngày tháng tối tăm ấy, anh hiểu rằng cuộc sống không thể dừng lại ở nỗi buồn. Anh còn gia đình, còn trách nhiệm làm chồng, làm cha, còn những ước mơ dang dở. “Không nhìn rõ ánh sáng ngoài đời, thì phải thắp sáng trong chính trái tim mình”, anh tự nhắc mình mỗi ngày và quyết tâm đứng dậy.

Bước ngoặt đến với anh vào năm 2020, khi anh biết đến Hội Người mù huyện Thọ Xuân. Trong môi trường đầy yêu thương, sẻ chia và tinh thần đồng đội ấy, anh lần đầu cảm nhận được rằng mình không đơn độc. Những người bạn kém may mắn hơn vẫn miệt mài rèn luyện, vẫn sống có ích, vẫn cống hiến. Điều đó truyền cho anh nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp anh tin rằng mình cũng có thể bắt đầu lại.

Anh Thành chia sẻ: "Trong lúc loay hoay tìm nghề, tôi đã xin học nghề tại cơ sở tẩm quất tư nhân tại địa phương và được giới thiệu đến hội người mù học nghề. Và cũng từ đó, tinh thần và cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều”.

Chia sẻ về con đường đến với nghề tẩm quất xoa bóp, anh Thành cho biết: “Con đường đến với nghề tẩm quất của tôi không hề dễ dàng. Ngày đầu học nghề, tôi lóng ngóng, đôi tay vụng về, chưa cảm nhận rõ đường gân, khớp, huyệt đạo, nhiều lúc nản lòng, chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi tự nhủ nếu mình không kiên trì, cố gắng, thì sẽ chẳng ai giúp mình được và cũng không bao giờ có được một công việc ổn định để lo cho gia đình.Tôi dành hàng tháng trời chỉ để tập từng động tác cơ bản, nhiều đêm cả bàn tay tê cứng, đau nhức nhưng vẫn cố gắng. Cứ thế, bằng sự kiên trì, tình yêu nghề và sự chỉ dạy tận tình, cầm tay chỉ việc của giáo viên, tôi dần tiến bộ hơn”.

Để nâng cao tay nghề anh đã tìm hiểu các tài liệu về xoa bóp, bấm huyệt; nhờ đồng nghiệp và giáo viên chỉ bảo thêm; tích cực tham gia các lớp đào tạo nâng cao. Sự nỗ lực của anh đã được khẳng định bằng 2 giải nhất tại Hội thi tay nghề tẩm quất xoa bóp cấp tỉnh (năm 2022, 2024). Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận năng lực nghề nghiệp, còn khẳng định nghị lực của con người đã vượt lên số phận.

Từ học viên, anh trở thành nhân viên chính thức tại cơ sở tẩm quất của Hội Người mù Thọ Xuân, rồi trở thành người truyền nghề, truyền cảm hứng cho nhiều hội viên khác. Anh Thành chia sẻ: “Điều tôi học được không chỉ là kỹ thuật tẩm quất, còn là sự kiên nhẫn và niềm tin. Tôi mong muốn gửi tới những anh chị em hội viên một thông điệp: Hãy chọn cho mình một nghề phù hợp, rồi kiên trì, dành hết tâm sức theo đuổi đến cùng. Dù là nghề gì đi nữa, nếu ta làm bằng cả trái tim thì sẽ được ghi nhận và trân trọng”.

Dù thị lực không còn nguyên vẹn, cuộc sống vẫn còn không ít khó khăn, nhưng anh Lê Xuân Thành đã tìm thấy hướng đi phù hợp để sống có ích.

Bài và ảnh: Thùy Linh