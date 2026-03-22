Ngành đường sắt tăng chuyến phục vụ giỗ Tổ và lễ 30/4-1/5

Diệp Anh - Vietnamplus
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 kéo dài nhiều ngày, ngành đường sắt triển khai kế hoạch chạy thêm tàu khách khu đoạn trong giai đoạn này

Ngành đường sắt tăng chuyến phục vụ giỗ Tổ và lễ 30/4-1/5

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 kéo dài nhiều ngày, ngành đường sắt triển khai kế hoạch chạy thêm tàu khách khu đoạn trong giai đoạn này

Ngành đường sắt tăng chuyến phục vụ giỗ Tổ và lễ 30/4-1/5

Nhân viên phục vụ ga đảm bảo các đoàn tàu ra vào ga an toàn, đúng giờ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 kéo dài nhiều ngày, ngành đường sắt triển khai kế hoạch chạy thêm tàu khách khu đoạn trong giai đoạn này.

Theo đó, tàu Sài Gòn-Quy Nhơn, chạy tàu SE30, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 29, 30/4; 1/5/2026.

Tàu Quy Nhơn-Sài Gòn, chạy tàu SE29, xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26, 27, 30/4; 2, 3/5/2026.

Tàu Sài Gòn-Nha Trang, chạy tàu SNT4, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29, 30/4/2026.

Ngoài ra, ngành đường sắt chạy SNT6, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 29/4/2026.

Đối với đoạn Nha Trang-Sài Gòn sẽ chạy thêm tàu SNT5, xuất phát ga Nha Trang các ngày 27/4; 2 - 3/5/2026; chạy tàu SNT3, xuất phát ga Nha Trang các ngày 2/5/2026.

Dịp cao điểm, ngành đường sắt khuyến nghị hành khách khi đi tàu sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ để tránh nhỡ tàu.

Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20 kg và tự trông coi bảo quản hành lý. Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga và trên tàu, không mang theo các vật phẩm bị cấm theo quy định.

Diệp Anh - Vietnamplus

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nganh-duong-sat-tang-chuyen-phuc-vu-gio-to-va-le-304-15-post1100356.vnp

