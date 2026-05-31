Chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động trong thời tiết nắng nóng

Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn lao động và năng suất làm việc của người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa ban hành công văn về việc tăng cường phối hợp chăm lo điều kiện làm việc, triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng cho đoàn viên, người lao động.

Cán bộ công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam pha nước chanh đường giải khát ngày hè cho công nhân.

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo các công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với người sử dụng lao động rà soát điều kiện làm việc tại doanh nghiệp, nhất là các khu vực sản xuất có nhiệt độ cao, nơi làm việc ngoài trời, môi trường tiếp xúc với nhiệt, hóa chất, bụi, tiếng ồn; phối hợp với doanh nghiệp tăng cường hệ thống thông gió, làm mát, bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế tăng ca trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị các đơn vị quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực như cung cấp nước uống, nước điện giải, hỗ trợ dinh dưỡng cho người lao động; xây dựng các mô hình “Điểm giải nhiệt Công đoàn”, “Tủ nước mát Công đoàn”, “Không gian nghỉ giữa ca cho công nhân lao động”; đồng thời ưu tiên chăm lo lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ, lao động lớn tuổi và người lao động làm việc trực tiếp ngoài trời.

Các công đoàn cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện làm việc, chất lượng nước uống, vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng chống say nắng, sốc nhiệt, bảo đảm sức khỏe cho người lao động trong mùa nắng nóng.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; kịp thời phối hợp giải quyết các kiến nghị, vướng mắc phát sinh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Đồng thời, phát huy vai trò của Tổ tư vấn pháp luật công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong tư vấn, bảo vệ quyền lợi người lao động, kiểm tra môi trường làm việc, phát hiện nguy cơ mất an toàn lao động và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng tại nơi làm việc.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam phát sữa chua miễn phí cho công nhân trong giờ làm việc, góp phần bổ sung dinh dưỡng, giảm mệt mỏi trong sản xuất.

Những ngày qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe đoàn viên, người lao động trong những ngày nắng nóng.

Tiêu biểu, công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức phát nước chanh đường giải nhiệt cho người lao động; công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam phát sữa chua miễn phí cho công nhân trong giờ làm việc, góp phần bổ sung dinh dưỡng, giảm mệt mỏi trong quá trình sản xuất.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát đá viên sạch tại các xưởng sản xuất phục vụ công nhân trong những ngày nắng nóng cao điểm, đồng thời dự kiến tổ chức chương trình phát trà sữa miễn phí cho công nhân lao động vào ngày 3/6/2026.

Những hoạt động thiết thực trên thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, góp phần chăm lo sức khỏe, tạo không khí làm việc vui tươi, gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần tại doanh nghiệp.

Thanh Huê