Xã biên giới Trung Lý giữ rừng mùa nắng nóng

Đến tháng 5/2026, xã Trung Lý có 17.222 ha rừng, trong đó rừng đặc dụng 5.716ha, rừng phòng hộ 2.711ha, diện tích còn lại là rừng sản xuất.

Các lực lượng chức năng kiểm tra công tác PCCCR tại xã Trung Lý.

Xã xác định rừng là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về sinh thái, môi tr­ường, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết mùa khô, xã Trung Lý, Hạt Kiểm lâm Mường Lát, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Hu, Đồn Biên phòng Trung Lý và người dân đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ, phát triển rừng (BV&PTR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Theo rà soát của cơ quan chức năng, toàn xã có hơn 3.506 ha rừng có nguy cơ cháy rất cao trong mùa nắng nóng. Ngoài nguyên nhân thời tiết khắc nghiệt, việc chấp hành các quy định về PCCCR của người dân trong sản xuất và sinh hoạt tại một số thôn còn hạn chế. Do địa bàn xã rộng, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, trên 60% dân số là đồng bào người Mông vẫn còn giữ tập quán phát nương làm rẫy... vì vậy công tác BV&PTR gặp nhiều khó khăn.

Để giữ rừng, xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác bảo vệ rừng (BVR). UBND xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mường Lát tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp; tuần tra, kiểm tra các khu rừng trọng điểm, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đôn đốc và hướng dẫn, quản lý việc sử dụng lửa trong rừng, gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì, đốt dọn vệ sinh ruộng, vườn tại các khu vực gần rừng. Bố trí lực lượng thường trực chữa cháy rừng; tổ chức canh gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào những khu rừng có nguy cơ cháy cao, phát hiện kịp thời, xử lý đám cháy ngay khi phát sinh.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết: “Thực hiện mục tiêu xã hội hóa công tác BVR tận gốc, xã đã ban hành các văn bản thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR. Rà soát, bổ sung phương án BVR và PCCCR theo phư­ơng châm “4 tại chỗ”. Xây dựng phương án ứng phó với các tình huống cháy rừng. Kiện toàn các tổ, đội BVR tại thôn, bản vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Chủ động trồng mới rừng phủ xanh đất trống đồi trọc gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng rừng và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái”.

Trong các năm gần đây, Nhà nước có chính sách cấp cho các hộ dân cây giống và phân bón để trồng rừng và hỗ trợ gạo ăn; cán bộ UBND xã Trung Lý, Hạt Kiểm lâm Mường Lát, Ban Quản lý KBTTN Pù Hu... hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, BVR để bà con yên tâm, đã chủ động trồng rừng. Xã cũng quan tâm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ cây giống, vật tư giúp Nhân dân trồng rừng. Người dân tham gia BVR được hỗ trợ từ các chương trình như chi trả dịch vụ môi trường rừng, giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ, bảo vệ rừng tự nhiên; được hưởng 100% giá trị rừng cây do gia đình trồng rừng sản xuất. Nhiều gia đình nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp đã xây dựng được trang trại tổng hợp, tổ chức trồng rừng sản xuất, BVR và chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng, góp phần nâng cao đời sống.

Kết quả, năm 2025 xã Trung Lý trồng được hơn 55 ha rừng sản xuất. Để nâng cao hiệu quả trồng rừng, ngoài một số loài cây lâm nghiệp được đưa vào trồng rừng như trẩu, luồng, lát hoa, quế... 5 tháng đầu năm 2026 xã đã hướng dẫn kỹ thuật; tổ chức cho các hộ nhận khoán đất sản xuất lâm nghiệp trồng mới, trồng lại rừng đã khai thác theo quy định được hơn 45 ha rừng sản xuất.

Toàn bộ diện tích rừng trồng đã và đang được chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh, sinh trưởng tốt. An ninh rừng trên địa bàn cơ bản ổn định, kiểm soát được tình hình cháy rừng, phá rừng. Độ che phủ của rừng trên địa bàn xã hiện đạt 87,12%. Tài nguyên rừng đầu nguồn sông Mã được quản lý, bảo vệ bền vững không những phát huy tốt tính năng phòng hộ, còn giữ nư­ớc, bảo vệ các công trình thủy lợi, thuỷ điện trong vùng.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân