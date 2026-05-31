“Tháng Công nhân” năm 2026: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về đoàn viên, người lao động

Với chủ đề “Công nhân Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Tháng Công nhân năm 2026 gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về đoàn viên, người lao động.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2026 là hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động được kết nối trực tuyến đến 41 điểm cầu công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đây là diễn đàn dân chủ để công nhân lao động trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, an sinh xã hội và môi trường lao động.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại hội nghị đối thoại.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2026.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Việt Nam tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng sách và tài liệu công đoàn tại “Không gian văn hóa công nhân” Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam.

Hội thi “Vũ điệu công nhân lao động” do Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức, thu hút 10 đội thi với gần 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam phối hợp với Ban Giám đốc công ty biểu dương công nhân viên ưu tú và nữ cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc năm 2026.

Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hiền Diệp Korea.

Công nhân lao động tham gia hội thi tay nghề giỏi do Công đoàn Công ty TNHH Giầy SunJade Việt Nam tổ chức.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam ra mắt mô hình “Không gian văn hóa công nhân”, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, học tập và gắn kết cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi - Tìm hiểu kiến thức pháp luật” với sự tham gia của 6 đội thi, 30 thí sinh.

Công đoàn phường Đông Quang tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 200 đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tuyên dương người lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, sản xuất kinh doanh và lao động sáng tạo.

Thanh Huê