Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Nông trường Sông Âm

Những năm gần đây Nông trường Sông Âm (nay là Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao (CNC) Hồ Gươm - Sông Âm) đã đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.

Thu hoạch vải không hạt ở Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Hồ Gươm - Sông Âm.

Phó Giám đốc công ty Bùi Đức Thủy cho biết: "Hiện công ty được giao quản lý 900ha đất tự nhiên, trong đó có gần 800ha đất sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các diện tích đất nông nghiệp trước kia được trồng mía, cao su, sắn cho hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2019, công ty đã quy hoạch sản xuất tập trung theo hướng phát triển nông nghiệp CNC, đồng thời lựa chọn trồng thử nghiệm nhiều loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, như thanh long ruột đỏ, vải không hạt, bơ tứ quý, dứa gai, chanh dây, xoài keo... Công ty đã chuyển đổi 150ha đất trồng sắn, mía sang trồng 40ha vải ngọc Hồ Gươm (vải không hạt), 35ha bơ Israel, 10ha thanh long Thái Lan TL4, 10ha xoài keo, 2ha bưởi da xanh, diện tích còn lại trồng dứa (trong đó có 2ha khảo nghiệm giống dứa MD2 xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc). Việc sử dụng giống cây trồng chất lượng cao cùng sản xuất nông nghiệp hiện đại giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí lao động và hạn chế tiêu cực đến môi trường.

Toàn bộ diện tích tập trung 150ha công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt bằng công nghệ của Israel, bón phân hòa tan tự động và thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn APN (tiêu chuẩn của nước có nhu cầu nhập khẩu). Nhờ đó không chỉ tiết kiệm được công lao động, còn cho hiệu quả cao. Hiện công ty đã được Nhật Bản cấp mã số vùng trồng cho diện tích trồng vải, thanh long.

Một trong những cây ăn quả nổi bật, bước đầu cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao là giống vải “không hạt” ngọc Hồ Gươm. Giống vải này có hạt rất nhỏ, được công ty phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp lai tạo, trồng thử nghiệm theo quy trình an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hướng đến thị trường Nhật Bản, Anh... Một số sản phẩm của công ty hiện đã xuất khẩu sang thị trường các nước Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thời gian tới, Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Hồ Gươm - Sông Âm tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng CNC; quy hoạch sử dụng đất đai quy mô lớn theo chuỗi giá trị, xóa bỏ thế độc canh, tình trạng sản xuất manh mún. Từ đó tạo nên các sản phẩm chất lượng theo chuỗi khép kín từ sản xuất, thu hoạch đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ và xuất khẩu.

Bài và ảnh: Thiện Nhân